“VARgentina”: New York Times cuestiona la clasificación de la Albiceleste a las semifinales del Mundial

La participación de Argentina en la Copa del Mundo no ha dejado indiferente a los futboleros de todo el planeta. Penales no sancionados, planchazos que no fueron revisados y polémicos goles anulados favorecieron a la albiceleste durante este Mundial.

El medio estadounidense The New York Times hizo un recuento con las 10 cosas más controversiales en lo que va del torneo, y el equipo que dirige Lionel Scaloni aparece mencionada dos veces como “VARgentina”.

El ranking

En lo más alto del conteo está el comentado premio de la paz que la FIFA, en manos de Giani Infantino, le entregó a Donald Trump, algo que el medio de comunicación calificó con 9/10 en nivel de controversia. Luego de eso, viene la mención para Messi y compañía, específicamente para el partido en el que eliminaron a Egipto con un discutido gol anulado a los africanos y un penal a Mohamed Salah no sancionado, en un compromiso válido por los octavos de final. Fue calificado también con un nivel de controversia de 9/10.

Foto: selección de Argentina en X.

Después en el resumen se ven otras situaciones polémicas durante estas semanas, como la amarilla borrada a Balogun luego de un llamado de Trump a la FIFA, las pausas de hidratación, el primer gol de Inglaterra ante Noruega en el que la pelota pegó en un cable y hasta el empate entre Argelia y Austria que dejó eliminado a Irán.

En el décimo lugar de la lista, con un nivel de controversia de 2/10, New York Times coloca la clasificación de “VARgentina” sobre Suiza, la que ocurrió el sábado por los cuartos de final del torneo, En ese encuentro, Breel Embolo fue expulsado por doble amarilla, luego de que el VAR revisara una acción en la que el delantero europeo había simulado un contacto.