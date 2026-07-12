SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La fuerte acusación de figura suiza por el arbitraje ante Argentina: “Nunca había jugado un partido tan desigual”

    Manuel Akanji lanzó sus dardos contra el juez João Pinheiro por su disparidad de criterios en los cobros. "Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho", dijo su compañero Remo Freuler.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Manuel Akanji cuestionó duramente el arbitraje del partido ante Argentina. Foto: Xinhua.

    El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial dejó muchas emociones y también polémicas. El desenlance fue agónico y otra vez el equipo transandino celebró una angustiosa clasificación tal como ocurrió contra Cabo Verde y Egipto.

    Sin embargo, el partido comenzó a definirse antes de que llegaran los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el alargue, pues hubo una jugada clave que cambió el rumbo, y esa fue la expulsión de Breel Embolo.

    El delantero suizo había recibido una tarjeta amarilla por una entrada sobre Leandro Paredes. Minutos después, simuló una falta que el árbitro portugués João Pinheiro. creyó e, incluso, amonestó a Leandro Paredes por esa supuesta entrada. Sin embargo, tras ser llamado por el VAR, donde estaba el chileno Juan Lara, el juez revisó la situación y expulsó por doble amarilla al helvético por simular.

    Después del partido, el referente suizo Manuel Akanji no se guardó nada contra el arbitraje. “No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió bien. Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada“, lanzó.

    Además, agregó: “No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel, sí que recibió una amarilla. Pero incluso con diez hombres, hicimos lo que pudimos. Por supuesto, Breel es una pieza fundamental de este equipo; lo apoyamos incondicionalmente“.

    En la misma línea, Remo Freuler expresó su descontento. “Es decepción y frustración. Salimos a jugar con pasión y entrega. Hasta la tarjeta roja, teníamos el partido bajo control. Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este es algo que aún necesito comprender. Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho. Hicimos historia, pero hoy queríamos más”, indicó.

    Las quejas del DT

    En conferencia de prensa, el entrenador Murat Yakin evidenció este enfado por la tarjeta roja señalada por el protocolo del VAR que dice relación con la “identidad equivocada”. “Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. El árbitro toma la decisión equivocada. Intervino. Esta regla destruyó nuestro partido de hoy. No había razón para esa amonestación. No lo entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan”, sostuvo.

    El director técnico prosiguió con sus reclamos. “Esa decisión fue simplemente increíble. Estoy totalmente en desacuerdo. Hubo contacto claro, y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión. Suiza tenía todo el derecho a sentirse perjudicada. Argentina es un equipo fantástico, pero los partidos de esta importancia nunca deberían decidirse por arbitrajes polémicos”, complementó.

    A pesar de sus reproches, el estratega evitó en ahondar en dardos para la Albiceleste. “Yo no diría que los están favoreciendo. Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos han jugado al fútbol. No ha salido ganador el fútbol. Se nos castigó con un error. Ha sido un momento decisivo para el resultado del partido. Ahora podemos quejarnos, pero tengo que felicitar a Argentina. No quiero darle más vueltas”, sentenció.

    Más sobre:Mundial 2026SuizaArgentinaManuel AkanjiBreel EmboloLeandro ParedesMurat YakinRemo Freuler

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio estructural afecta a tres viviendas en Isla de Maipo

    PDI incauta 450 kilos de cannabis y detiene a tres ciudadanos colombianos

    Nuevos ataques israelíes en Gaza dejan al menos seis muertos: una niña de ocho años entre las víctimas

    Seis personas fallecen tras atropello en feria de Viña del Mar

    Prisión preventiva para ocho imputados por venta de drogas en Santiago: portaban más de 2,5 kg de ketamina y éxtasis

    Tras ataques iraníes: amenaza marítima en el Estrecho de Ormuz permanece catalogada como severa

    Lo más leído

    1.
    DT de Suiza estalla por la expulsión ante Argentina: “Fuimos castigados por una regla que es completamente inaceptable”

    DT de Suiza estalla por la expulsión ante Argentina: “Fuimos castigados por una regla que es completamente inaceptable”

    2.
    Paulo Silas, histórico del Scratch: “Los jugadores brasileños deben ir a clubes top de Europa; si no, perdemos jerarquía”

    Paulo Silas, histórico del Scratch: “Los jugadores brasileños deben ir a clubes top de Europa; si no, perdemos jerarquía”

    3.
    “Háblame bien”: el tenso cruce entre Lionel Messi y el árbitro del triunfo de Argentina sobre Suiza

    “Háblame bien”: el tenso cruce entre Lionel Messi y el árbitro del triunfo de Argentina sobre Suiza

    4.
    Se queda sin récord de triunfos: la clasificada UC es vapuleada por San Luis de Quillota en la Copa Chile

    Se queda sin récord de triunfos: la clasificada UC es vapuleada por San Luis de Quillota en la Copa Chile

    5.
    ¿La pelota dio en el cable? La polémica que marca el empate parcial de Inglaterra ante la eliminada Noruega

    ¿La pelota dio en el cable? La polémica que marca el empate parcial de Inglaterra ante la eliminada Noruega

    6.
    Messi vs. Haaland en Chile: estudio revela mayor simpatía por el Androide y un aumento de críticas a la FIFA por Argentina

    Messi vs. Haaland en Chile: estudio revela mayor simpatía por el Androide y un aumento de críticas a la FIFA por Argentina

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 12 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 12 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 12 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 12 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio estructural afecta a tres viviendas en Isla de Maipo
    Chile

    Incendio estructural afecta a tres viviendas en Isla de Maipo

    PDI incauta 450 kilos de cannabis y detiene a tres ciudadanos colombianos

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Las siete propuestas del CEP para las empresas públicas chilenas
    Negocios

    Las siete propuestas del CEP para las empresas públicas chilenas

    Tomás Rau: “Hay una crisis autoinferida de empleo que viene desde hace 41 meses, pero llegó el momento de no echarle la culpa al empedrado”

    Martín Mujica, de AFP Cuprum, y nuevo régimen de inversiones: “Es una propuesta estructuralmente correcta, pero se quedó estrecha respecto a maximizar las pensiones”

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro
    Tendencias

    Investigadores identifican el circuito del sueño profundo que desarrolla músculo, quema grasa y potencia al cerebro

    Los inesperados efectos de la creatina sobre el cáncer, según un estudio

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    La fuerte acusación de figura suiza por el arbitraje ante Argentina: “Nunca había jugado un partido tan desigual”
    El Deportivo

    La fuerte acusación de figura suiza por el arbitraje ante Argentina: “Nunca había jugado un partido tan desigual”

    “Háblame bien”: el tenso cruce entre Lionel Messi y el árbitro del triunfo de Argentina sobre Suiza

    ¿La pelota dio en el cable? La polémica que marca el empate parcial de Inglaterra ante la eliminada Noruega

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso
    Tecnología

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    Nuevos ataques israelíes en Gaza dejan al menos seis muertos: una niña de ocho años entre las víctimas
    Mundo

    Nuevos ataques israelíes en Gaza dejan al menos seis muertos: una niña de ocho años entre las víctimas

    Tras ataques iraníes: amenaza marítima en el Estrecho de Ormuz permanece catalogada como severa

    Irán ataca bases estadounidenses en Omán, Jordania y Qatar en medio de tensión creciente con EE.UU.

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo