La fuerte acusación de figura suiza por el arbitraje ante Argentina: “Nunca había jugado un partido tan desigual”

El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial dejó muchas emociones y también polémicas. El desenlance fue agónico y otra vez el equipo transandino celebró una angustiosa clasificación tal como ocurrió contra Cabo Verde y Egipto.

Sin embargo, el partido comenzó a definirse antes de que llegaran los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el alargue, pues hubo una jugada clave que cambió el rumbo, y esa fue la expulsión de Breel Embolo.

El delantero suizo había recibido una tarjeta amarilla por una entrada sobre Leandro Paredes. Minutos después, simuló una falta que el árbitro portugués João Pinheiro. creyó e, incluso, amonestó a Leandro Paredes por esa supuesta entrada. Sin embargo, tras ser llamado por el VAR, donde estaba el chileno Juan Lara, el juez revisó la situación y expulsó por doble amarilla al helvético por simular.

Después del partido, el referente suizo Manuel Akanji no se guardó nada contra el arbitraje. “No suelo quejarme del árbitro, pero hoy todo les salió bien. Nunca había jugado un partido tan desigual. Ninguna de sus simulaciones fue sancionada“, lanzó.

Además, agregó: “No recibieron ni una sola tarjeta amarilla en los primeros 90 minutos. Luego, por el incidente de Breel, sí que recibió una amarilla. Pero incluso con diez hombres, hicimos lo que pudimos. Por supuesto, Breel es una pieza fundamental de este equipo; lo apoyamos incondicionalmente“.

En la misma línea, Remo Freuler expresó su descontento. “Es decepción y frustración. Salimos a jugar con pasión y entrega. Hasta la tarjeta roja, teníamos el partido bajo control. Cómo puede intervenir el VAR en una situación así y en un partido como este es algo que aún necesito comprender. Perder así después de una actuación arbitral tan deficiente duele mucho. Hicimos historia, pero hoy queríamos más”, indicó.

Las quejas del DT

En conferencia de prensa, el entrenador Murat Yakin evidenció este enfado por la tarjeta roja señalada por el protocolo del VAR que dice relación con la “identidad equivocada”. “Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. El árbitro toma la decisión equivocada. Intervino. Esta regla destruyó nuestro partido de hoy. No había razón para esa amonestación. No lo entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan”, sostuvo.

El director técnico prosiguió con sus reclamos. “Esa decisión fue simplemente increíble. Estoy totalmente en desacuerdo. Hubo contacto claro, y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión. Suiza tenía todo el derecho a sentirse perjudicada. Argentina es un equipo fantástico, pero los partidos de esta importancia nunca deberían decidirse por arbitrajes polémicos”, complementó.

A pesar de sus reproches, el estratega evitó en ahondar en dardos para la Albiceleste. “Yo no diría que los están favoreciendo. Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos han jugado al fútbol. No ha salido ganador el fútbol. Se nos castigó con un error. Ha sido un momento decisivo para el resultado del partido. Ahora podemos quejarnos, pero tengo que felicitar a Argentina. No quiero darle más vueltas”, sentenció.