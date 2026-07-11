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    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    El debate ya no está solo en cuánto tiempo pasan los niños frente a una pantalla, sino en cómo la utilizan. Un experto de Google Health comparte cuatro recomendaciones para fomentar hábitos digitales saludables.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico. Foto: Pexels

    El uso de las pantallas en niños y adolescentes sigue siendo tema de preocupación para muchas familias, especialmente en épocas de vacaciones donde tienen mucho más tiempo libre.

    Sin embargo, más que prohibir o reducir el tiempo frente a los dispositivos, la clave está en construir hábitos digitales saludables.

    Ese es el mensaje del Dr. Garth Graham, cardiólogo y Director y Jefe Global de Alianzas en Salud Pública y Atención Médica en YouTube y Google Health, quien compartió cuatro recomendaciones para que los padres acompañen a sus hijos en el mundo digital.

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico. Foto: Pexels

    1. Conversar sobre la experiencia digital

    El primer consejo es mantener un diálogo abierto y permanente sobre lo que los niños hacen en internet, los contenidos que consumen y las plataformas que más utilizan.

    “Es importante hablar de manera abierta y regular con los niños sobre su experiencia en línea y sobre los contenidos que disfrutan”, señala Graham.

    Según el especialista, estas conversaciones permiten comprender mejor los intereses de los menores y detectar a tiempo experiencias que puedan afectar su bienestar.

    2. Compartir el tiempo frente a la pantalla

    Graham también recomienda que, cuando sea posible, los padres vean contenidos junto a sus hijos.

    Más que una actividad pasiva, asegura que puede convertirse en una instancia para aprender de los hijos y fortalecer la relación familiar.

    “Convertir el tiempo frente a la pantalla en una experiencia compartida ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y fortalece el vínculo entre padres e hijos”, afirma.

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico. Foto: Pexels All rights reserved

    3. Establecer reglas en conjunto

    Otro de los pilares es crear acuerdos familiares sobre el uso de la tecnología, definiendo tiempos, horarios y normas claras.

    “Cuando las reglas se acuerdan en familia y la tecnología ayuda a aplicarlas, los padres dejan de ser quienes deben imponerlas constantemente, lo que reduce los conflictos en el hogar”, explica.

    El médico recomienda que estas normas sean construidas junto con los niños y que incluyan tanto los tiempos de uso como los tipos de contenidos o actividades que son apropiados.

    4. Mantener el equilibrio

    El último consejo apunta a que las pantallas no desplacen otras actividades fundamentales para el desarrollo infantil, como el deporte, los pasatiempos, el descanso o la vida social.

    “Cuando termina el tiempo frente a la pantalla, es útil facilitar una transición hacia otras actividades para reducir la fricción”, señala.

    Además, Graham explica que los padres deberían estar atentos si los niños comienzan a abandonar hobbies que antes disfrutaban o si terminan sintiéndose peor después de navegar por internet.

    También, el experto plantea que el debate en estos temas se ha desplazado a cuestionar si es más importante el tiempo de uso o la calidad del contenido.

    Los estudios empiezan a mostrar que es más importante la calidad del tiempo que la cantidad. Si un niño dedica ese tiempo a experiencias enriquecedoras, eso puede ser muy positivo.”

    Para el especialista, una experiencia digital saludable es aquella que despierta la curiosidad, permite adquirir nuevas habilidades y ayuda a conocer el mundo.

    Las herramientas de Google para ayudar a los padres

    Junto con estas recomendaciones, Graham destacó algunas de las funciones que Google y YouTube han desarrollado para ayudar a los padres a supervisar el uso de la tecnología.

    A través de Google Family Link, las familias pueden establecer límites de tiempo de pantalla, programar descansos, fijar horarios para el estudio o el descanso y automatizar estas configuraciones para que no dependan de una supervisión constante.

    La aplicación también permite conocer la ubicación del dispositivo de los hijos, recibir notificaciones cuando llegan o salen de determinados lugares y administrar distintos perfiles infantiles desde un mismo equipo.

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico. Foto: Google

    En YouTube, por ejemplo, los padres pueden fijar límites específicos para el consumo de videos cortos (Shorts), incluso restringiéndolos por completo si así lo desean.

    Además, la plataforma cuenta con cuentas supervisadas para preadolescentes y adolescentes, que incorporan distintas herramientas de seguridad y control según la edad.

    Para Graham, estas funciones no buscan reemplazar el rol de los padres, sino facilitar su tarea.

    “No existe una única fórmula para todas las familias. Lo importante es conversar, establecer acuerdos y apoyarse en la tecnología para construir hábitos digitales saludables”, concluye.

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