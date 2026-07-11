Director de Paz Ciudadana y baja en victimización en Ensuc: “No podemos pensar en que es una tendencia ni cantar victoria”

El director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, valoró los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2025, dados a conocer este viernes por la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), advirtiendo, sin embargo, que los índices de victimización por delitos violentos, si bien bajaron, se mantienen entre los valores más altos de la historia.

“Es una encuesta que tiene historia de muchos años, y el principal valor entonces que tiene es que podemos comparar evolución de percepciones de inseguridad, de victimización, también de evaluación de algunas instituciones, o de percepción de cómo están funcionando esos tipos de instituciones”, explicó Johnson a La Tercera.

En esa línea, destacó la representación que el instrumento tiene en variadas comunas del país.

“Tiene una muestra de más de 50.000 casos, es una encuesta muy grande, y eso es súper importante que en Chile, como política de Estado, hagamos este tipo de encuestas, no todos los años, pero con una gran frecuencia que nos permita ir viendo la evolución de los delitos”, planteó.

Johnson hizo hincapié también en la importancia de aprovechar el valor de la larga data de la encuesta, para que su información sea utilizada sin restringirse a comparar solo con los 12 meses anteriores sino que ver “realmente si la evolución del último año se condice con una tendencia mirando un periodo de más años hacia atrás”.

“Entonces, en la victimización, por ejemplo, lo que estamos viendo es que si bien hay una baja de delitos con respecto al año anterior, el punto del año 2025 sigue siendo, estoy hablando de los delitos de mayor connotación social, sigue siendo el segundo punto más alto de los últimos seis años", advirtió.

“Hay que esperar y ver qué es lo que pasa en los años siguientes”

La encuesta, realizada durante el segundo semestre del año pasado, consigna que el 7,9% de los hogares chilenos manifestó haber sido sido víctima de al menos un delito violento en los 12 meses precedentes, siendo el más frecuente el robo con violencia o intimidación que afectó al 3,2% de las familias.

Esa cifra de victimización por delitos violentos en hogares de 7,9% tuvo una baja significativa de 0,6 puntos porcentuales desde el 8,5% de la Ensuc 2024.

“Está bien, es una buena noticia por supuesto que baje con respecto al año anterior, pero sigue siendo un valor de victimización alto si lo comparamos con la historia de Chile y con la historia de este mismo instrumento. No podemos pensar en que es una tendencia ni cantar victoria todavía. Hay que esperar y ver qué es lo que pasa en los años siguientes con esta evolución de este índice", recomendó el director de Paz Ciudadana.

La encuesta indica que la victimización personal por delitos violentos bajó de 5,8% a 5,2% y la expectativa de ser víctima en los próximos 12 meses retrocedió de 57,0% a 52,8%. La percepción de aumento de la delincuencia, a su vez, disminuyó a 82,9% en nivel país (–4,8 p.p.).

Daniel Johnson precisó que en el índice Paz Ciudadana miden el temor con un conjunto de preguntas que son distintas a las que se realizan en la Ensuc, indicando que “hay distintos ámbitos” en que se puede analizar y cuantificar.

“En nuestro índice no tenemos tendencias muy distintas, que ha habido una disminución en el índice de percepción de temor en los últimos años, pero de todas maneras estamos en los años más altos, aún considerando la baja en los últimos dos años. Seguimos estando en periodos relativamente altos de nivel de temor. La Ensuc está mostrando una disminución mayor en el temor, pero en una pregunta en particular", puntualizó.

Asimismo, indicó que “si uno mira un periodo de tiempo más largo ve que la baja en el temor pareciera ser mayor que la baja en la victimización”.

Fraudes digitales

Los datos a la baja en la encuesta tienen como excepción la victimización respecto a delitos económicos: es la única agrupación que aumenta, de 11,0% a 11,8% de los hogares, impulsada principalmente por el fraude bancario.

Según Johnson, para entender esto hay que considerar que “los delitos económicos hoy día tienen mucha mayor facilidad de comisión”, por el uso de tecnologías.

“Por un lado, que tenemos un país sumamente bancarizado, y este aumento en la bancarización ha sido bien exponencial. Chile es uno de los países latinoamericanos que tiene mayor cantidad de cuentas corrientes por persona, y eso hace que, evidentemente, tengas más posibles víctimas, porque la gente ocupa los sistemas bancarios y los medios digitales para hacer transacciones”, apuntó.

Por otro lado, Johnson sostuvo que “las tecnologías, que si bien han sido muy útiles para facilitar la vida y poder hacer transacciones de manera más ágil, también han hecho que existan canales mucho más expeditos para cometer delitos”.

“Es un fenómeno mundial y no es de extrañar que eso pase. Y por lo tanto, ya hay medidas que tomar, y son urgentes tomarlas para poder prevenir ese tipo de delitos", recalcó.

“Chile es un país que está sumamente atemorizado”

En su reflexión sobre los datos que abordan la percepción de los chilenos frente a la delincuencia, el director ejecutivo de Paz Ciudadana destacó que “el que haya disminuido las personas víctimas es bueno y el que bajen las cifras de temor es muy bueno”.

“Chile es un país que está sumamente atemorizado, y el temor genera un daño enorme en la ciudadanía. La gente deja de salir a ciertas horas, deja de ir a ciertos lugares. Nosotros hicimos un estudio que demostró que las mujeres dejaban de estudiar carreras vespertinas porque tenían miedo de volver de noche solas a sus casas. Entonces, hay muchos efectos que son sumamente negativos del nivel de temor", expuso.

“No podemos solo contar víctimas”

Ver que hay bajas en el nivel de temor, dijo Johnson, y que, además, eso está acompañado de bajas en el nivel de delitos, es bueno, insitió.

“Ahora, sería ideal que bajaran los delitos, todos los delitos, y vemos que hay delitos que aumentan, y ojalá que bajaran los delitos más violentos, que son los que generan mayor daño”, comentó.

A su juicio, hay que tener en perspectiva que “no se pueden mirar las cifras de una manera simplista y totalmente agrupada, porque evidentemente una víctima que fue víctima de un robo con violencia fue mucho más dañada que una víctima que fue víctima de un hurto, por ejemplo”.

“Entonces, no podemos solo contar víctimas, sino que también tenemos que hacer un doble clic y entender que hay delitos que son más dañinos que otros. Entonces, en ese sentido, vemos que si bien son buenas noticias la baja de la victimización y la baja del temor, vemos que hay que hacer un segundo análisis para poder determinar cuáles son los delitos realmente que están bajando más, porque lamentablemente en una primera lectura, pero que necesita más análisis, vemos que los delitos violentos no bajaron de la misma forma que los otros delitos“, cerró.