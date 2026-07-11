Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya

Siguen las repercusiones por los insultos racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla a Kylian Mbappé. El actor estadounidense Jeffrey Wright se refirió a la situación durante su participación en el Festival de Cine de Karlovy Vary, en República Checa.

El artista cuestionó las declaraciones de la parlamentaria. “Miren esta mierda. ¿De qué está hablando?”, señaló Wright.

El actor destacó la trayectoria de Mbappé. “Aquí tienes a este tipo, que es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Es obvio para cualquiera que no sea un puto idiota, solo con verlo, sabes lo significativo que es como jugador y cuánto ha contribuido a un deporte que el mundo ama”, señaló.

“Además es un ser humano. Sin embargo, tienes que escuchar esta tontería de estas personas de mente perezosa y egocéntricas que intentan derivar algún sentido de sí mismas, algún grado de poder, menospreciándolo”, añadió.

El actor sostuvo que los comentarios no podían modificar la valoración que existe sobre la figura de Mbappé. “Piensan que de alguna manera pueden disminuir lo poderoso que es en el campo con su estupidez. Es simplemente notable”, expresó.

Wright también hizo referencia al triunfo de Les Bleus sobre Marruecos en los cuartos de final, donde el atacante anotó el primer gol. “Francia ganó 2-0 este jueves y esa es la clave. Si lo que haces es poderoso, no hay nada que puedan hacer para detenerte”, concluyó.

Jeffrey Wright junto a Spike Lee y Denzel Washington.

La polémica entre Amarilla y Mbappé

La controversia comenzó luego de que Amarilla publicara mensajes contra Mbappé tras la derrota de Paraguay frente a Francia en el Mundial 2026. “Es un camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de pedo”, escribió la senadora.

Mbappé respondió a través de sus redes sociales. “Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, manifestó.

La parlamentaria volvió a referirse al conflicto sin retractarse. “Mbappé, lee mi carta, si es que sabe leer... le diría que se cuide. No te metas con Paraguay, acá metimos preso a Ronaldinho. No te metas conmigo. Te puedo denunciar por violencia de género”, dijo.

También justificó sus dichos en el contexto que vivió su juventud. “Es lo aprendido por una persona de 62 años, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir ‘negro de mierda’ era lo más usual. Me estoy deconstruyendo, yo estoy deconstruyéndome y construyendo una nueva Celeste Amarilla capaz de convivir 60 años después”, comentó.