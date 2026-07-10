Cristiano Ronaldo se despidió tempranamente del Mundial. Portugal no pudo contra España, por lo que la máxima figura de la escuadra lusa, como sus compañeros, tuvo que preparar las maletas antes del tiempo que, seguramente, tenía previsto.

A los 41 años, el delantero disputó su último Mundial, aunque en las declaraciones posteriores a la caída frente a los hispanos dejó entrever la posibilidad de analizar esa realidad. Físicamente, sigue en un óptimo estado. Futbolísticamente, sin embargo, ya no es tan decisivo como en sus mejores tiempos, al menos en el primer nivel.

“Hubo boicot contra Cristiano Ronaldo”: la grave denuncia contra Portugal que expone una leyenda de Francia

El paso de CR7 por Norteamérica produjo de todo, menos indiferencia. De hecho, después de la eliminación portuguesa, surgió una incendiaria teoría. Youri Djorkaeff, campeón del mundo con Francia en 1998 y excompañero de Iván Zamorano en el Inter de Milán, acusó, derechamente, una conspiración interna en contra del ex goleador del Real Madrid.

“Si llevas a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo, y eso no fue así en absoluto. Se nota que fue boicoteado por su propio equipo. No lo asistieron, no lo pusieron en las mejores condiciones”, disparó el exmediocampista, en declaraciones a la cadena RMC.

🗣️ Youri Djorkaeff : "Si tu prends Cristiano Ronaldo, il faut que l'équipe joue pour Cristiano Ronaldo, et ça n'a pas été le cas du tout. On sent qu'il a été boycotté par sa propre équipe. Il n'a pas été servi, il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. Soit tu ne le… pic.twitter.com/wU71FqkYDG — After Foot RMC (@AfterRMC) July 9, 2026

“Todos conocemos a Cristiano. Lleva jugando igual desde siempre ¿Qué esperaban, que de repente cambiara? O no lo convocas o no lo pones en el campo. Pero si lo haces, entonces tienes que construir el equipo a su alrededor“, insistió, respecto de lo que considera una configuración inadecuada de la escuadra por parte del técnico Roberto Martínez.

Djorkaeff reclamó, también, contra la Cristianodependencia. “Lo que no me gustó de esta selección de Portugal, a pesar de todo su talento, es que todos parecían trasladar la responsabilidad a Cristiano. En algún momento, Vitinha, Fernández y el resto también tenían que asumir responsabilidades. No puedes seguir esperando que Cristiano lo haga todo. No es el único que tiene que marcar la diferencia”, concluyó.