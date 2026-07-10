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    Figura de Colombia recibe amenazas y evoca el recuerdo de Andrés Escobar: “Ninguna pasión justifica vivir con miedo”

    Jáminton Campaz desperdició un mano a mano en el tiempo extra en la eliminación ante Suiza, jugada por la que recibió múltiples mensajes de odio.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Johan Mojica, Luis Diaz, Jaminton Campaz y Yerry Mina durante la tanda de penales entre Colombia y Suiza. Meng Yongmin

    Luego de la eliminación de Colombia a manos de Suiza en la tanda de penales, el plantel cafetero retornó al país. No obstante, hubo una excepción. Jáminton Campaz optó por no tomar el vuelo desde Vancouver a Bogotá tras haber recibido amenazas producto de un fallo que pudo cambiar la historia ante los helvéticos en el Mundial.

    El mediocampista desaprovechó una clara oportunidad en el tiempo extra, pocos minutos antes de la definición desde los doce pasos. Es por ello que fue uno de los más apuntados, sufriendo duros descargos en su contra.

    El propio Campaz escribió un duro comunicado tras la eliminación, valorando haber disputado su primera Copa del Mundo: “Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre”, comenzó señalando en su cuenta de Instagram.

    “Quiero agradecer de corazón a todas las personas que estuvieron con nosotros durante este Mundial, a quienes creyeron en nosotros, nos alentaron hasta el último minuto y nunca dejaron de confiar. Gracias también a mi familia, que ha sido mi fuerza en cada paso y ha estado a mi lado en los momentos más felices y también los más difíciles”, añadió.

    El fuerte mensaje de Campaz

    Campaz continuó con su mensaje e insistió en la frustración que produjo la derrota: “A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos”, indicó.

    “Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país. El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte”, continuó.

    Finalmente, hizo un llamado al respeto y a frenar los ataques de odio: “Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, sentenció el jugador, que debió limitar los comentarios en sus publicaciones tras sufrir insultos y amenazas de muerte, tanto para él como para su familia.

    El mediocampista protagonizó la jugada más clara del encuentro, que pudo significar la clasificación para Colombia. Corría el minuto 114′, cuando un mal despeje de un defensor suizo impactó en Daniel Muñoz y Campaz quedó mano a mano. Ahí remató por sobre el travesaño.

    Por otra parte, la situación evoca el sentido recuerdo de lo vivido por Andrés Escobar tras el Mundial 1994. El defensor de 27 años fue asesinado en Medellín luego de ser el autor de un autogol, en un trágico hecho que manchó el fútbol colombiano.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección de ColombiaJáminton CampazAndrés EscobarSelección de Suiza

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