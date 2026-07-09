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    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA

    Los ocho elencos que permanecen en competencia en la Copa del Mundo ya jugaron cinco partidos. Cada uno debió sortear oponentes con distinto nivel de dificultad, según el ranking que elabora la sede de Zúrich.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: selección de Argentina en X y selección de Noruega en X.

    El Mundial ya entra en tierra derecha. De los 104 partidos del torneo, restan apenas ocho y ya solo quedan ocho selecciones en competencia. Los cuartos de final comienzan este jueves y el camino que tuvieron que recorrer cada uno de los combinados fue de una dificultad distinta.

    Una cifra entregada por el estadístico español MisterChip revela el ranking FIFA promedio considerando los rivales que debieron superar los ocho aspirantes al título y los choques que tendrán en cuartos de final.

    Argentina, el camino más fácil

    De todos los equipos que buscan la Copa, Argentina es la selección que, en el promedio, enfrenta a oponentes de un nivel más bajo.

    Foto: selección de Argentina en X.

    En los cinco duelos disputados, en la fase de grupos se midió ante Argelia (ranking FIFA 28), Austria (24) y Jordania (63); luego superaron eliminatorias contra Cabo Verde (67) y Egipto (29). A esto, hay que considerar que en cuartos de enfrentarán a Suiza (19).

    El promedio de los rankings de estas seis selecciones es de 38,3.

    Noruega, en la otra cara de la moneda

    En tanto, Haaland y compañía, según el promedio y los rankings, recorren el camino más duro en la competición.

    En la fase de grupos midieron fuerzas contra Iraq (57), Senegal (15) y Francia (3). En tanto, en dieciseisavos vencieron a Costa de Marfil (33) y en octavos nada menos que a Brasil (6). Si se considera que en la siguiente ronda jugarán con Inglaterra (4), el ranking promedio de sus rivales es de 19,7.

    Foto: selección de Noruega en X.

    El resto de las selecciones

    Otro equipo que sorteo rivales con un buen ranking FIFA es Bélgica. En lo que va de torneo, jugó contra Egipto (29), Irán (20), Nueva Zelanda (85), Senegal (15) y Estados Unidos (17). Su próximo encuentro será ante España (2), lo que arroja un promedio 28,0.

    Luego lo sigue el combinado de Marruecos, con una cifra casi similar. Enfrentó a Brasil (6), Escocia (42), Haití (83), Países Bajos (8) y Canadá (30). Este jueves abrirán los cuartos de final ante Francia (3). En total, sus rivales en la Copa del Mundo promedian 28,7.

    Más abajo está España. Sus oponentes en el torneo promedian 30,3. Para esta cifra, hay que considerar que jugaron con Cabo Verde (67), Arabia Saudita (61), Uruguay (16), Austria (24) y Portugal (5). En la ronda de los ocho mejores chocarán con el mencionado Bélgica (9).

    En tanto, los rivales de Francia, hasta ahora el máximo aspirante a quedarse con el trofeo, promedian un ranking FIFA de 31,5. Se medió ante Senegal (15), Iraq (57), Noruega (31), Suecia (38) y Paraguay (41). Este jueves se enfrentará a Marruecos (7).

    Foto: selección de Francia en X.

    Suiza fue una de las sorpresas en estos cuartos de final. En su camino jugó con Qatar (56), Bosnia y Herzegovina (64), Canadá (30), Argelia (28) y Colombia (13). Ahora chocará contra Argentina (1), lo que arroja un promedio de sus rivales de 32,0.

    Por último, además de la albiceleste, la selección que sortea rivales con el ranking FIFA más alto es Inglaterra, con un promedio de 34,8. Se midió con Croacia (11), Ghana (73), Panamá (34), Congo (46), México (14). En la siguiente ronda enfrentará a Noruega (31).

    Más sobre:FútbolMundial 2026Ranking FIFAArgentinaNoruegaLionel MessiErling Haaland

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