Carlos Palacios vuelve a jugar después de siete meses en el redebut de Rodolfo Arruabarrena como DT de Boca Juniors

Carlos Palacios regresó a las canchas después de siete meses. Una sinovitis en la rodilla lo marginó por 213 días de las canchas. Sin embargo, la espera llegó a su fin la noche de este miércoles en el amistoso que disputó Boca Juniors ante Athletico Paranaense en la ciudad argentina de Salta, en un partido que además marcó el reestreno de Rodolfo Arruabarrena como DT xeneize.

El exjugador de Colo Colo ingresó en el minuto 67 y mostró algunos chispazos de su talento, pero todavía lejos de su mejor nivel y forma. De tpdos modos, deberá ganarse la confianza del Vasco si quiere mantener sus opciones en el gigante transandino.

Por su parte, Williams Alarcón también tuvo acción desde los 57′, y tuvo un correcto desempeño, destacando por un túnel que realizó. Su nombre ha sonado como alternativa para varios equipos en este segundo semestre, pero dependerá de lo que diga su nuevo entrenador.

El encuentro terminó 1-0, con un golazo de Lautaro Blanco, quien anotó con un zurdazo espectacular, a los 28 minutos.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Impresionante zurdazo de Lautaro Blanco para marcar el 1-0 de Boca a Athletico Paranaense en el amistoso en Salta y el primer gol del nuevo ciclo del Vasco Arruabarrena.



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Por otro lado, el arquero Santos fue expulsado por un patadón en la cara del juvenil Leonel Flores, quien alcanzó a evitar que el despeje que intentó el portero le diera de lleno.

¡¡¡ROJA A SANTOS POR UNA PATADA TREMENDA CONTRA FLORES!!! El arquero de Athletico Paranaense se fue expulsado tras esta acción contra el juvenil de Boca.



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“Van 20 días de trabajo, un trabajo importante. Los chicos han respondido bien en cuanto a lo físico, pero nos ha faltado fútbol. El campo de juego estaba difícil. Fue un buen examen; a veces nos costaba a nosotros y otras veces a ellos. Hay cosas buenas y cosas no tan buenas que debemos corregir”, analizó Arruabarrena tras la victoria.

“La presión debe ser una de nuestras armas, y cuando tenemos la pelota nos tenemos que animar un poco más. Creo que con los jugadores lo vamos a poder lograr. Hubo algún desajuste que debemos seguir trabajando”, reconoció el exjugador de Universidad Católica.

“El objetivo es salir campeón”

Rodolfo Arruabarrena dejó en claro cuáles son las metas para este semestre. “Todos los Boca son diferentes. Confío en los jugadores y creo que tenemos un buen plantel, pero se viene un semestre complicado y hay que trabajar para darle para adelante. Nuestro objetivo es salir campeón. Hay buen equipo para armar algo grande y espero que nos podamos comprometer para que el hincha se vea identificado en el campo”, declaró.

El siguiente desafío del cuadro de la ribera será el 16 de julio, cuando se mida con Sarmiento de Junín por la Copa Argentina. Mientras que el 23 de julio recibirá a O’Higgins de Rancagua por el duelo de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.