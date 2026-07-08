SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Budín de zanahoria y almendras

    Una forma diferente y deliciosa de disfrutar las verduras. Este budín combina la dulzura natural de la zanahoria con el toque especiado de la nuez moscada y el crocante de las almendras, logrando una preparación sencilla, nutritiva y perfecta como acompañamiento o plato principal.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 3 personas.

    Ingredientes:

    4 zanahorias, peladas y ralladas.

    4 cucharadas de aceite de oliva.

    3 cucharadas de cebolla picada fina.

    1 pizca de nuez moscada.

    1 huevo.

    5 cucharadas de pan rallado.

    Sal y pimienta a gusto.

    50 g de almendras fileteadas.

    Queso rallado a gusto.

    Preparación:

    1. Calentar el aceite en una sartén y ahí sofreír la cebolla durante 1 minuto.

    2. Agregar las zanahorias y revolver.

    3. Salpimentar, añadir la nuez moscada y cocinar durante 8 minutos.

    4. Incorporar el huevo, el pan rallado y revolver bien.

    5. Vaciar la mezcla en un molde de 10 por 12 centímetros enmantequillado, espolvorear con las almendras efiladas y el queso rallado.

    6. Hornear a 180° hasta que las almendras se vean doradas, 25 minutos aproximadamente.

    7. Retirar del horno y servir.

    Lee también:

    Más sobre:La receta de la semanaPaula cocinabudín de zanahoria y almendras

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Teléfono robado, teléfono bloqueado: gobierno lanza campaña para proteger datos personales en celulares por delincuencia

    XVII Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas: Barros destaca coordinación entre países ante nuevos desafíos

    Orrego presenta querella criminal por fogatas en cerros Manquehue y El Carbón

    Senapred declara alerta temprana preventiva para la Región de O’Higgins y 10 comunas de la RM por sistema frontal

    Cicardini acusa a la dupla Vodanovic-Castro de una “colusión” con Quiroz para no ir el TC y acrecienta crisis en el PS

    Gremio de desarrolladores de viviendas sociales propone al biministro Mas cuatro medidas para reactivar inversión

    Lo más leído

    1.
    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    2.
    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    3.
    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    4.
    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    5.
    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    6.
    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio
    Chile

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio

    XVII Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas: Barros destaca coordinación entre países ante nuevos desafíos

    Orrego presenta querella criminal por fogatas en cerros Manquehue y El Carbón

    Gremio de desarrolladores de viviendas sociales propone al biministro Mas cuatro medidas para reactivar inversión
    Negocios

    Gremio de desarrolladores de viviendas sociales propone al biministro Mas cuatro medidas para reactivar inversión

    Briones, Labbé y Landerretche analizan la implementación del modelo alemán en Chile para el mercado laboral y la productividad

    Toesca activa ofensiva legal contra ex deudor de Sartor por “vaciamiento patrimonial”

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    ¿Suiza cortará la racha de Argentina? Guía para seguir a Lionel Messi y los cuartos de final del Mundial 2026
    El Deportivo

    ¿Suiza cortará la racha de Argentina? Guía para seguir a Lionel Messi y los cuartos de final del Mundial 2026

    Mientras el Betis inicia su pretemporada en Alemania: Manuel Pellegrini celebra un importante fichaje desde el Real Madrid

    La explosiva reacción de Santiago Wanderers por la sede de la final ante el Real Madrid que incluye dardos al gobierno

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    La reliquia oculta del “Rey de la Araucanía”: exhiben en Santiago la misteriosa daga de Antoine de Tounens
    Cultura y entretención

    La reliquia oculta del “Rey de la Araucanía”: exhiben en Santiago la misteriosa daga de Antoine de Tounens

    Con The Pitt a la cabeza: revisa el listado de nominados a los Emmy 2026

    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    Budín de zanahoria y almendras
    Paula

    Budín de zanahoria y almendras

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)