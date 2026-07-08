Budín de zanahoria y almendras

Receta para 3 personas.

Ingredientes:

4 zanahorias, peladas y ralladas.

4 cucharadas de aceite de oliva.

3 cucharadas de cebolla picada fina.

1 pizca de nuez moscada.

1 huevo.

5 cucharadas de pan rallado.

Sal y pimienta a gusto.

50 g de almendras fileteadas.

Queso rallado a gusto.

Preparación:

1. Calentar el aceite en una sartén y ahí sofreír la cebolla durante 1 minuto.

2. Agregar las zanahorias y revolver.

3. Salpimentar, añadir la nuez moscada y cocinar durante 8 minutos.

4. Incorporar el huevo, el pan rallado y revolver bien.

5. Vaciar la mezcla en un molde de 10 por 12 centímetros enmantequillado, espolvorear con las almendras efiladas y el queso rallado.

6. Hornear a 180° hasta que las almendras se vean doradas, 25 minutos aproximadamente.

7. Retirar del horno y servir.