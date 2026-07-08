Budín de zanahoria y almendras
Una forma diferente y deliciosa de disfrutar las verduras. Este budín combina la dulzura natural de la zanahoria con el toque especiado de la nuez moscada y el crocante de las almendras, logrando una preparación sencilla, nutritiva y perfecta como acompañamiento o plato principal.
Receta para 3 personas.
Ingredientes:
4 zanahorias, peladas y ralladas.
4 cucharadas de aceite de oliva.
3 cucharadas de cebolla picada fina.
1 pizca de nuez moscada.
1 huevo.
5 cucharadas de pan rallado.
Sal y pimienta a gusto.
50 g de almendras fileteadas.
Queso rallado a gusto.
Preparación:
1. Calentar el aceite en una sartén y ahí sofreír la cebolla durante 1 minuto.
2. Agregar las zanahorias y revolver.
3. Salpimentar, añadir la nuez moscada y cocinar durante 8 minutos.
4. Incorporar el huevo, el pan rallado y revolver bien.
5. Vaciar la mezcla en un molde de 10 por 12 centímetros enmantequillado, espolvorear con las almendras efiladas y el queso rallado.
6. Hornear a 180° hasta que las almendras se vean doradas, 25 minutos aproximadamente.
7. Retirar del horno y servir.
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