Crema de pimientos y callampas secas
Cuando bajan las temperaturas, pocas preparaciones resultan tan reconfortantes como una buena crema de verduras. Llena de aromas y sabor, esta receta es perfecta para acompañar una comida de invierno.
Receta para 5 personas.
Ingredientes:
½ taza de callampas secas.
1 taza de agua hirviendo.
2 tomates pelados (sin pepas) y cortados en cuartos.
1 pimentón asado.
1 zanahoria cortada en rodajas.
1 taza de caldo de verduras.
½ taza de crema.
Sal, pimienta y aceite de oliva a gusto.
Preparación:
1. Hidratar las callampas en 1 taza de agua hirviendo y dejar reposar durante 30 minutos. Colar y reservar el agua.
2. Saltear, con un poco de aceite de oliva, el tomate y la zanahoria.
3. Incorporar las callampas hidratadas con su jugo, el pimiento asado pelado y el caldo. Hervir por 20 minutos o hasta que las verduras estén cocidas. Es importante retirar todos los trozos ‘blancos’ y pepas del pimentón para lograr una mejor textura y sabor.
4. Retirar del fuego, dejar entibiar y pasar por la licuadora.
5. Salpimentar, volver a calentar y servir con un poco de crema.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.