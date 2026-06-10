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    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Crema de pimientos y callampas secas

    Cuando bajan las temperaturas, pocas preparaciones resultan tan reconfortantes como una buena crema de verduras. Llena de aromas y sabor, esta receta es perfecta para acompañar una comida de invierno.

    Por 
    Paula Cocina

    Receta para 5 personas.

    Ingredientes:

    ½ taza de callampas secas.

    1 taza de agua hirviendo.

    2 tomates pelados (sin pepas) y cortados en cuartos.

    1 pimentón asado.

    1 zanahoria cortada en rodajas.

    1 taza de caldo de verduras.

    ½ taza de crema.

    Sal, pimienta y aceite de oliva a gusto.

    Preparación:

    1. Hidratar las callampas en 1 taza de agua hirviendo y dejar reposar durante 30 minutos. Colar y reservar el agua.

    2. Saltear, con un poco de aceite de oliva, el tomate y la zanahoria.

    3. Incorporar las callampas hidratadas con su jugo, el pimiento asado pelado y el caldo. Hervir por 20 minutos o hasta que las verduras estén cocidas. Es importante retirar todos los trozos ‘blancos’ y pepas del pimentón para lograr una mejor textura y sabor.

    4. Retirar del fuego, dejar entibiar y pasar por la licuadora.

    5. Salpimentar, volver a calentar y servir con un poco de crema.

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