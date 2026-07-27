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    Tiroteo deja múltiples víctimas durante festival gastronómico en Seattle y desata amplio operativo policial

    La balacera se registró al cierre de la última jornada del tradicional Bite of Seattle, mientras detectives trabajan para esclarecer lo ocurrido y las autoridades pidieron evitar el sector.

    Por 
    Roberto Martínez
    Tiroteo deja múltiples víctimas durante festival gastronómico en Seattle y desata amplio operativo policial

    Un intenso operativo policial se registró la tarde de este domingo en el complejo Seattle Center, en el estado de Washington, Estados Unidos, luego de que un tiroteo dejara múltiples víctimas en medio del tradicional festival gastronómico Bite of Seattle, que congregaba a miles de personas durante su jornada de clausura.

    Medios locales reportaron que el incidente ocurrió cerca de las 18.00 horas (hora local), cuando una serie de disparos interrumpió abruptamente las actividades del evento, generando escenas de pánico entre los asistentes, quienes buscaron refugio mientras decenas de patrullas, ambulancias y equipos de emergencia llegaban al lugar.

    A través de un comunicado difundido en la red social X, el Departamento de Policía de Seattle confirmó la existencia de “múltiples víctimas por disparos” e instó a la población a mantenerse alejada del sector mientras se desarrollan las diligencias investigativas.

    Hasta el momento no se ha informado del número exacto de personas que resultaron heridas o fallecidas, ni se han entregado antecedentes sobre el estado de salud de las víctimas. Asimismo, tampoco se ha confirmado la identidad del presunto autor ni si existe alguna persona detenida por estos hechos.

    “Detectives y oficiales están trabajando para determinar exactamente lo ocurrido”, señaló la policía, que mantiene un amplio perímetro de seguridad en torno al complejo.

    El Seattle Center, donde además se ubican la emblemática torre Space Needle y diversos museos, fue escenario este fin de semana del Bite of Seattle, considerado uno de los festivales gastronómicos más importantes de la ciudad y que cada año reúne a cientos de miles de visitantes.

    Por ahora, las autoridades no han establecido si el ataque estuvo relacionado con el festival o si las víctimas fueron elegidas de manera aleatoria. Tampoco se ha informado si existió un intercambio de disparos o si participaron una o más personas en el hecho.

    Más sobre:EE.UU.TiroteoSeattleSeattle CenterBite of SeattleDisparosMundo

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