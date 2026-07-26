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    Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina tras insultos de Milei a Lula

    La protesta se produjo después de que el mandatario argentino llamara "ladrón" al presidente brasileño, un episodio que en el vecino país consideraron una "afrenta". Al llamado diplomático, Milei alegó una campaña mediática “antiargentina” tras la final del Mundial de fútbol.

    Por 
    Ignacio Vera
    El mandatario argentino, Javier Milei, junto al candidato opositor de Brasil, Flavio Bolsonaro. Foto: archivo

    El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, después de los insultos que el presidente Javier Milei dirigió contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo, junto a Flavio Bolsonaro.

    La decisión fue adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, y comunicada de manera oficial a la representación diplomática en Argentina, según informó La Nación. La medida implica que el embajador regrese temporalmente a su país.

    El presidente de Argentina, Javier Milei, en el lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro en São Paulo. Foto: archivo

    Fuentes de la diplomacia brasileña señalaron a La Nación que el retorno de Bitelli se concretará “en las próximas horas” y calificaron de “inaudito” el discurso de Milei.

    El gobierno de Lula lo consideró una “afrenta”, según consignó Clarín, que planteó que el episodio aparenta convertirse en una de las crisis más graves de la historia bilateral. La medida se adoptó este domingo, un día después de la participación del mandatario argentino en la convención del PL, donde respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro para los comicios del 4 de octubre.

    Más tarde, según fuentes oficiales consultadas por el medio trasandino, el embajador argentino en Brasilia, el diplomático Daniel Raimondi, fue llamado este domingo por Itamaraty, la cancillería vecina, para entregarle una dura protesta. Esa decisión se produjo después de las nuevas declaraciones de Milei en las que acusó al gobierno de Brasil de poner plata para financiar una campaña mediática “antiargentina” tras la final del Mundial de fútbol.

    Contra Lula y la justicia brasileña

    Fue la tercera visita de Milei a Brasil desde que llegó a la Casa Rosada y, nuevamente, no incluyó contacto con el gobierno brasileño. La agenda estuvo centrada en dirigentes del bolsonarismo, según La Nación.

    Durante un discurso de unos 25 minutos, el mandatario argentino se refirió a Lula da Silva como “el zurdo”, “el ladrón” y “el presidiario”, e ironizó sobre un desperfecto técnico al preguntar si “los micrófonos los mandó a tocar el ladrón”. Clarín agregó que también lo llamó “basura socialista”.

    El acto en San Pablo respaldó a Flavio Bolsonaro como candidato del PL frente al Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones del 4 de octubre.

    Milei acusó al presidente brasileño de haber intentado influir en las elecciones argentinas de 2023 en favor de Sergio Massa. “Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda”, afirmó, según La Nación. Con ese pasaje redobló las denuncias de injerencia externa que suele formular la Casa Rosada.

    El jurista brasileño, Alexandre de Moraes. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Valter Campanato/Agência Brasil

    El mandatario argentino cuestionó además la condena judicial contra Jair Bolsonaro, sentenciado a más de 27 años de prisión por liderar un intento fallido de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula en 2023.

    En ese marco apuntó contra Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal que bloqueó su encuentro con Bolsonaro. De Moraes había prohibido al expresidente recibir la visita del mandatario argentino durante los días de campaña electoral, según Clarín. Milei lo llamó “la basura calva” y lamentó no poder visitar a su “amigo injustamente encarcelado”. Recordó que el propio Lula recibió dirigentes extranjeros durante su paso por la cárcel, lo que calificó de “carácter vengativo”.

    Bolsonaro cumple prisión domiciliaria por la pena de 27 años derivada del intento de golpe de enero de 2023, según Clarín. El repudio a los dichos de Milei alcanzó al presidente del máximo tribunal, Luiz Edson Fachin.

    Las reacciones oficialistas

    La decisión fue tomada por el canciller Mauro Vieira a su regreso de una gira por Asia, según pudo saber Clarín. En Brasilia, fuentes consultadas por ese medio afirmaron que Milei “no tiene idea de lo que es ser presidente y no tiene códigos”.

    El mandatario viajó acompañado por su hermana Karina y por el canciller Pablo Quirno. “En un viaje privado, logró ofender a los poderes Ejecutivo, Judicial y al pueblo brasileño, algo nunca visto en décadas de relación bilateral. Ni en los momentos de rivalidad entre los gobiernos militares hubo nada siquiera similar”, dijeron esas fuentes. Clarín subrayó que no se recuerda en democracia una crisis semejante, con insultos a un jefe de Estado en su propio país.

    El canciller brasileño, Mauro Vieira. Foto: archivo RICARDO MORAES

    El primero en responder desde el entorno de Lula fue el presidente nacional del PT, Edinho Silva, en un comunicado difundido horas después del acto en el estadio Pacaembú. “Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos. No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte de esta manera. Al fin y al cabo, no son pocas las situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ocupa”, escribió.

    También intervino el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães, quien cuestionó el modelo económico de La Libertad Avanza en un mensaje en la red social X. Con tono irónico, dijo que esperaba que Milei aprovechara “su paso por Brasil para aprender que gobernar es cuidar a las personas, y no desmontar los derechos”. El ministro amplió su crítica en el mismo mensaje. “Mientras su gobierno estuvo marcado por una agenda de austeridad que sacrificó a trabajadores, jubilados y más vulnerables, profundizando las desigualdades sociales y colocando el mercado por encima de la dignidad humana, Brasil eligió otro camino: crecimiento con inclusión, diálogo y respeto a la democracia”, señaló Guimarães.

    Desde que asumió la presidencia, Milei ha mantenido reiterados cruces con Lula y evitó los contactos institucionales con el gobierno brasileño, con prioridad en su relación política con el bolsonarismo.

    El presidente brasileño mostró desde el inicio una postura contraria al mandatario argentino, aunque lo trató con respeto en cada intercambio público.

    Fuentes de la Cancillería argentina intentaron equiparar el viaje de Milei con el que Lula hizo a Cristina Kirchner en julio de 2025, cuando la expresidenta cumplía prisión domiciliaria por hechos de corrupción.

    La diplomacia brasileña tomó distancia de aquel episodio al considerarlo una visita privada, según Clarín. Milei estuvo acompañado también por el cónsul argentino en San Pablo, Luis María Kreckler, en una visita que la diplomacia brasileña describió como inédita para un jefe de Estado en un país que se encuentra en campaña electoral.

    El antecedente

    No es la primera vez que un país llama a consultas a su embajador durante la gestión de Milei, según La Nación.

    En mayo de 2024, el gobierno de España retiró temporalmente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, después de que el mandatario calificara de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, durante un acto del partido Vox en Madrid.

    La esposa del Presidente de Gobierno de España, Begoña Gómez. Foto: archivo Isabel Infantes - Europa Press

    El episodio derivó en una crisis diplomática entre ambos países. España exigió una disculpa pública que nunca llegó, y la embajadora permaneció en Madrid sin regresar a Argentina. El conflicto se dio por cerrado meses más tarde con la designación de un nuevo representante, Joaquín María de Arístegui Laborde, que asumió el cargo en noviembre de ese año.

    En marzo de este año, durante el Madrid Economic Forum, Milei volvió a apuntar contra Sánchez y lo calificó de “impresentable”. Los cruces públicos disminuyeron después, aunque el vínculo bilateral no recuperó la normalidad previa al conflicto, según La Nación.

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