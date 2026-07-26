Seis fallecidos y dos heridos deja un tiroteo en Ciudad de Guatemala

Al menos seis fallecidos dejó un tiroteo registrado el pasado sábado en un barrio al sur de la Ciudad de Guatemala, capital de dicho país, en circunstancias que aún están en investigación.

Según confirmaron los equipos de emergencia de la ciudad, el ataque armado se registró en el municipio de Villa Canales del departamento de Guatemala, donde fallecieron cuatro jóvenes de menos de 23 años, otro hombre de 29 y una mujer de 58 años.

Según confirmó un reporte médico de Bomberos, los “paramédicos brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a dos personas heridas: un hombre hacia la emergencia del Hospital Roosevelt y una mujer hacia la emergencia del IGSS 7/19, para recibir atención médica especializada”,

Asimismo, el informe señaló que dos de los fallecidos eran conocidos por su actividad en las redes sociales.

El pasado abril los medios locales registraron una masacre dentro de una cevichería en el norte de Ciudad de Guatemala, donde fallecieron cinco personas asesinadas presuntamente a manos de pandilleros.

Ambos hechos se encargan en un aumento de los asesinatos con armas de fuego en el país centroamericano: aumentaron un 3,8% durante 2025 en comparación con 2024, según cálculos oficiales.

De acuerdo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron 3.020 asesinatos por armas de fuego, mientras que en 2024 fueron acribilladas a tiros 2.910 personas.