Por agresión con un objeto contundente que dejó a la víctima en riesgo vital: sujeto es detenido en Coronel

Tras un ataque que dejó a un hombre en riesgo vital, un hombre fue detenido en flagrancia en la comuna Coronel, ubicada en la Región del Biobío.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 24 de julio en la calle Corcovado, cuando el imputado se encontraba efectuando reparaciones en el frontis de su vivienda. Las diligencias de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) indican que en ese momento sostuvo una discusión con un individuo, que transitaba por el lugar portando un arma cortante.

Así, el aprehendido habría golpeado a la víctima en la cabeza con un elemento contundente provocándole lesiones de gravedad extrema. El afectado fue trasladado al Hospital de Coronel y posteriormente derivado al Hospital Regional de Concepción, donde permanece internado y en riesgo vital .

“De la investigación de la BH se logró obtener la evidencia suficiente para acreditar la responsabilidad del detenido en este hecho”, explicó el comisario Fabricio Zúñiga, de la BH Concepción. De esta forma, durante la noche de este pasado viernes, los uniformados capturaron en flagrancia al hombre, sindicado como presunto autor del delito de lesiones graves con elemento contundente.

El imputado, de 39 años y nacionalidad chilena, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Coronel para su correspondiente control de detención.