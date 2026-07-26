“Son hechos de gravedad”: gobierno confirma que exseremi de Salud de Magallanes fue detenido

La delegada presidencial de Magallanes, Ericka Farías, entregó nuevos antecedentes sobre la salida del ahora exseremi de Salud, Fabián Barrientos Andrade, al revelar que el gobierno tomó conocimiento de la investigación penal durante la tarde y que, en ese mismo momento, resolvió solicitar su renuncia.

En un punto de prensa, la autoridad local esbozó cómo se adoptó la decisión del Ejecutivo, luego de que horas antes el Ministerio de Salud informara que había solicitado la dimisión de Barrientos tras ser notificado de una investigación en curso del Ministerio Público.

“ Nosotros como gobierno estamos muy consternados por una denuncia que se recibió y que está en investigación en el Ministerio Público, a causa de una investigación que se está siguiendo contra el exseremi Fabián Barrientos”, señaló la delegada.

Farías explicó que la determinación fue adoptada apenas las autoridades regionales recibieron los antecedentes desde los organismos competentes.

“Lo conocimos durante la tarde, y apenas se tomó conocimiento, por información que nos entregó el seremi de Seguridad junto con el general de Carabineros, tomamos la decisión como gobierno junto al Ministerio de Salud de solicitar la renuncia”, indicó.

La representante del Presidente en la región confirmó - al momento de sus declaraciones- que Barrientos está detenido , aunque admitió desconocer si sería puesto a disposición del tribunal durante la jornada de este domingo.

“ La exautoridad en este momento se encuentra detenida ”, sostuvo. Consultada sobre un eventual control de detención, respondió: “No tengo certeza de eso, lo está manejando el Ministerio Público”.

“Hechos de gravedad”

Si bien evitó entregar detalles sobre la naturaleza de la denuncia o el delito en cuestión, Farías afirmó que la información recibida daba cuenta de antecedentes de especial gravedad, razón por la cual el Ejecutivo resolvió actuar.

“En la denuncia son hechos de gravedad, y por eso nosotros como gobierno decidimos solicitar la renuncia inmediatamente”, manifestó.

No obstante, insistió en que corresponde al Ministerio Público informar los antecedentes del caso una vez que avance la investigación, que se mantiene en total hermetismo.

“ Esa es una investigación que está en manos del Ministerio Público ; a nosotros no nos corresponde hacerla pública, sino que a ese organismo”, afirmó.

Cabe señalar que horas antes, el Ministerio de Salud había informado oficialmente que solicitó la renuncia de Barrientos con el objetivo de resguardar el adecuado funcionamiento de la institución y asegurar que las diligencias judiciales se desarrollen con independencia y transparencia.

26 seremis fuera del gobierno

Con la salida de Fabián Barrientos, quien había asumido como seremi de Salud de Magallanes el 29 de marzo, el gobierno del Presidente José Antonio Kast acumula 26 secretarios regionales ministeriales que han dejado sus funciones desde el inicio de la actual administración, considerando renuncias, destituciones y nombramientos que finalmente no llegaron a concretarse.

Entre las autoridades que han dejado sus cargos o que el gobierno decidió dejar sin efecto los nombramientos figuran:

Aldo Ibani, exseremi de Salud de Valparaíso;

Hernán Silva Llagostera, exseremi de Seguridad Pública de Valparaíso;

Carlos Montero, exseremi del Trabajo de Valparaíso;

Nataly Cruz Plaza, exseremi del Trabajo de Arica y Parinacota;

Alexander Nanjarí Santos, exseremi de Educación del Biobío;

Jorge Salazar Ruiz, exseremi de Obras Públicas de Los Ríos;

Patricia Dinamarca Reyes, exseremi de Educación de Los Lagos;

Jorge Ravelo Fuentes, exseremi de Energía de Los Lagos;

Lizet Tapia, exseremi de Desarrollo Social de Antofagasta;

Karina Trujillo Contreras, exseremi de Justicia de Antofagasta;

Anggel Colque González, exseremi de la Mujer y Equidad de Género de Antofagasta;

Mauricio Montealegre Gandolfo, exseremi de Obras Públicas de Tarapacá;

Patrick Dungan, exseremi de Energía de La Araucanía;

Gustavo Baehr y Renato Münster, ambos exseremis de las Culturas en la Región Metropolitana;

Antaris Varela, exseremi de la Mujer y Equidad de Género del Biobío;

Ángela Valdebenito Rivadeneira, exseremi de las Culturas de Aysén;

Viviana Torres, exseremi del Trabajo de Coquimbo;

Diego Muñoz Urbina, exseremi de Bienes Nacionales de Tarapacá;

Camila Alonso Klaric, exseremi de Bienes Nacionales de Antofagasta;

Verónica Figueroa Foitzick, exseremi de Transportes y Telecomunicaciones de Aysén;

Jorge Carrillo, exseremi de Salud de Ñuble;

Jorge Heiden Campbell, exseremi de Agricultura de Arica y Parinacota;

Marcelo Vergara Albarracín, exseremi de Hacienda de Arica y Parinacota;

Eduardo Leiva Zumelzu, exseremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Los Lagos.