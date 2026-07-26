Brasil responde a Milei tras sus ataques a Lula y acusa una “falta de respeto” a la democracia y sus instituciones

El presidente de Argentina, Javier Milei, en el lanzamiento de la campaña de Flavio Bolsonaro en São Paulo. Foto: @BolsonaroSP en X.

Luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, fuera parte este sábado del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y pronunciara un discurso donde atacó a Luiz Inácio Lula da Silva, cercanos al actual mandatario brasileño lanzaron sus dardos contra el jefe de Estado transandino.

Uno de los primeros en criticar a Milei y sus palabras contra Lula -a quien llamó “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”- fue el presidente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, en un comunicado difundido horas después del acto de Bolsonaro en el estadio Pacaembú de São Paulo.

“Nuestra democracia permite el debate de ideas, en el que las posturas contradictorias pueden y deben alimentar las discusiones sobre el futuro del país”, partió escribiendo Silva en una publicación en X.

Para luego apuntar al líder libertario, asegurando que “es inaceptable que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija a sus poderes constitucionales en términos irrespetuosos” .

De la misma forma, señaló que no sorprende el comportamiento de Milei, porque “no son pocas las situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta”.

O Brasil é um país democrático e soberano.



Nossa democracia admite o debate de ideias em que posições contraditórias podem e devem alimentar discussões sobre o futuro do país, sobretudo em contexto de disputa eleitoral como a que vivemos.



Nenhuma autoridade pública no Brasil… — Edinho Silva (@edinhosilva) July 25, 2026

“El actual inquilino de la Casa Rosada habría aprovechado mejor su tiempo y los recursos de los contribuyentes argentinos si hubiera dedicado su día a trabajar y abordar los problemas de su país”, añadió.

Poco después, el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil, José Guimarães, se refirió al presidente argentino tras su encendido discurso en un mensaje en redes sociales.

Como consignó el diario La Nación, en este Guimarães cuestionó el modelo económico de La Libertad Avanza -el partido liderado por Milei- e irónicamente dijo que esperaba que el mandatario transandino aprovechara “su paso por Brasil para aprender que gobernar es cuidar a las personas, y no desmontar los derechos”.

“Mientras su gobierno estuvo marcado por una agenda de austeridad que sacrificó a trabajadores, jubilados y más vulnerables, profundizando las desigualdades sociales y colocando el mercado por encima de la dignidad humana, Brasil eligió otro camino: crecimiento con inclusión, diálogo y respeto a la democracia”, argumentó.

Tomara que Javier Milei aproveite a passagem pelo Brasil para aprender que governar é cuidar das pessoas, e não desmontar direitos.



Enquanto seu governo ficou marcado por uma agenda de austeridade que sacrificou trabalhadores, aposentados e os mais vulneráveis, aprofundando… — José Guimarães (@joseguimaraesce) July 25, 2026

Asimismo, el ministro destacó que el Ejecutivo brasileño defiende su soberanía y las reservas naturales del país, señalando que “Brasil no baja la cabeza ante nadie”. “Nuestro compromiso es con el pueblo brasileño, con el desarrollo nacional y con un país que crece sin renunciar a su dignidad e independencia”, remarcó.

El encendido ataque de Milei a Lula

En la convención nacional del Partido Liberal, que este sábado formalizó la candidatura del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Milei atacó al actual mandatario brasileño en un discurso de 25 minutos que inició diciendo que “en Argentina hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza” .

Para inmediatamente advertir que los brasileños encaran unas elecciones “entre la liberación o una prolongación de su sometimiento al zurdo”.

🇦🇷 Hoy empuñé las tijeras junto al presidente @JMilei en el Pacaembu. No fue solo un gesto, fue un compromiso.



Argentina demostró que es posible recortar el gasto excesivo del Estado, terminar con los privilegios y devolverle la libertad económica a su pueblo.



El "tesouraço" es… pic.twitter.com/v6B3zVe2Ms — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 25, 2026

“Es importante que tengamos muy claros los términos de esta batalla y lo que está en juego, porque lo que decidan en el corto plazo en las urnas, sin lugar a dudas tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, apuntó el líder libertario.

Y seguidamente resaltó: “Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas de este modelo, pero puede vivirlas si no puede darle una vuelta al timón. ¡Confiamos en ti, Flávio, para poder parar a la basura socialista!”.

Sin embargo, esto no quedó ahí y Milei luego atacó directamente al actual mandatario brasileño, acusándolo de “diseminar el comunismo” junto con el fallecido Fidel Castro y lo definió como “un vecino que se metía en la política argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda”.

Esto último en una alusión al apoyo de Da Silva al peronismo en las elecciones de 2023, las que llevaron a Milei a la Casa Rosada, como hizo notar el diario El País.

Poder Judicial brasileño defiende a De Moraes

Sin embargo, el mandatario argentino no solo atacó a Lula, sino que también se refirió a Alexandre de Moraes, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño que conduce una causa penal contra el expresidente Jair Bolsonaro.

Durante su encendido discurso en estadio Pacaembú, Milei llamó a De Moraes “la basura calva” y lo acusó de actuar con “carácter vengativo”.

Ante esto, el presidente del STF, el juez Luiz Edson Fachin, salió a respaldar a su colega en un comunicado oficial del organismo firmada en nombre de la Corte, donde calificó los dichos de Milei como una “referencia irrespetuosa”.

En especial porque apuntan a un magistrado de “la más alta Corte del país” y dicha referencia fue pronunciada “en suelo brasileño”, por un fallo dictado “conforme la Constitución y las leyes de la República Federativa de Brasil”.

EDSON FACHIN: "Tomei conhecimento da declaração do Presidente da Argentina sobre Ministro do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta Corte do País, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e… — Renato Souza (@reporterenato) July 25, 2026