Mineduc amplía suspensión de clases para comunas de Atacama y Coquimbo la próxima semana

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la noche de este sábado que la próxima semana se mantendrán suspendidas las clases en diferentes comunas de las regiones de Atacama y Coquimbo, debido a los efectos del sistema frontal.

En un comunicado difundido por redes sociales, la cartera detalló que dicha suspensión será efectiva en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, el lunes 27 de julio.

En la Región de Atacama, en tanto, esta se hará efectiva en las comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco, de la Provincia de Huasco, desde el lunes 27 hasta el miércoles 29 de julio.

La medida, como destacó Mineduc, rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.