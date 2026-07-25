En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico
La lluvia vuelve a la Región Metropolitana este sábado 25. Revisa el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), los sectores afectados y hasta qué hora lloverá en Santiago.
Tras un día nublado, pero sin precipitaciones, la lluvia retorna a la Región Metropolitana. Así lo confirma el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que muestra chubascos para todos los sectores, este sábado 25 de julio.
Pero además de la lluvia, será un día frío para Santiago. El llamado es a abrigarse bien y protegerse de la lluvia, que estará presente durante casi todo el día.
Recordemos que los chubascos —también conocidos como aguaceros— son un tipo de precipitación caracterizados por comienzos y finales bruscos, con variaciones rápidas y violentas de intensidad. Sus gotas suelen ser mayores que las de una lluvia continua, según explicaron desde el organismo.
Revisa a continuación los sectores afectados y qué esperar de este nuevo evento de lluvia en la RM.
Lluvia hoy: sectores de la Región Metropolitana afectados
El último pronóstico de Meteochile muestra que será un sábado lluvioso para toda la Región Metropolitana. Desde la madrugada, comenzaron los chubascos que se extenderán hasta la noche en algunos sectores.
Estos son los sectores afectados, y cómo se desenvolverá el tiempo durante la jornada:
- Colina: chubascos aislados durante la madrugada y mañana. Chubascos normales durante la tarde. En la noche, debiese ceder.
- Santiago centro: chubascos aislados durante la madrugada y mañana. Chubascos normales durante la tarde. En la noche, debiese ceder.
- Santiago norte: chubascos aislados durante la madrugada y mañana. Chubascos normales durante la tarde. En la noche, debiese ceder.
- Santiago oriente: chubascos aislados durante la madrugada y mañana. Chubascos normales durante la tarde. En la noche, chubascos aislados.
- Santiago sur: chubascos aislados durante la madrugada y mañana. Chubascos normales durante la tarde. En la noche, debiese ceder.
- Santiago poniente: chubascos aislados durante la mañana. Chubascos normales durante la tarde. En la noche, debiese ceder.
- Curacaví: chubascos aislados durante la madrugada y mañana. Chubascos normales durante la tarde. En la noche, debiese ceder.
- Melipilla: chubascos aislados durante la madrugada y mañana. Chubascos normales durante la tarde. En la noche, debiese ceder.
- San José de Maipo: chubascos aislados durante la madrugada. Chubascos normales desde la mañana hasta la noche.
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