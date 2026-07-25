Este jueves llegará “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados. Foto: ATON.

Tras un día nublado, pero sin precipitaciones, la lluvia retorna a la Región Metropolitana. Así lo confirma el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que muestra chubascos para todos los sectores, este sábado 25 de julio.

Pero además de la lluvia, será un día frío para Santiago. El llamado es a abrigarse bien y protegerse de la lluvia, que estará presente durante casi todo el día.

Recordemos que los chubascos —también conocidos como aguaceros— son un tipo de precipitación caracterizados por comienzos y finales bruscos, con variaciones rápidas y violentas de intensidad. Sus gotas suelen ser mayores que las de una lluvia continua, según explicaron desde el organismo.

Revisa a continuación los sectores afectados y qué esperar de este nuevo evento de lluvia en la RM.

En qué sectores de la Región Metropolitana caerá lluvia este sábado, según el pronóstico. Foto: ATON.

Lluvia hoy: sectores de la Región Metropolitana afectados

El último pronóstico de Meteochile muestra que será un sábado lluvioso para toda la Región Metropolitana. Desde la madrugada, comenzaron los chubascos que se extenderán hasta la noche en algunos sectores.

Estos son los sectores afectados, y cómo se desenvolverá el tiempo durante la jornada: