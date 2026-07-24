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    Hasta tres días de fuerte viento: las regiones que tendrán rachas de hasta 70 km/h durante el fin de semana

    La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por viento normal a moderado asociado al paso de un sistema frontal.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Hasta tres días de fuerte viento: las regiones que tendrán rachas de hasta 70 km/h durante el fin de semana. Foto: ATON.

    El paso de un nuevo sistema frontal volverá a dejar condiciones meteorológicas que podrían sentirse durante gran parte del fin de semana en la zona centro-sur del país. Esta vez, el protagonismo estará en el viento.

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso Meteorológico por viento normal a moderado, el que estará vigente desde la madrugada del sábado 25 de julio hasta la noche del lunes 27 de julio.

    Según el organismo, el fenómeno afectará principalmente a sectores de la cordillera de las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde además existe probabilidad de ventisca.

    El detalle por región

    De acuerdo con el aviso de la DMC, la intensidad del viento variará según la región, aunque en todos los casos se esperan rachas que podrían complicar las condiciones en zonas de montaña durante tres días seguidos.

    En la cordillera de la Región Metropolitana se pronostican vientos de 25 a 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h para el sábado, domingo y lunes.

    Más al sur, en las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, el viento será más intenso.

    En las zonas cordilleranas de estas regiones se esperan velocidades de 40 a 60 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h durante las tres jornadas.

    Hasta tres días de fuerte viento: las regiones que tendrán rachas de hasta 70 km/h durante el fin de semana. Foto: DMC

    La DMC indicó que el aviso responde a un evento de severidad moderada, por lo que llamó a mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente si se realizarán actividades en sectores cordilleranos o de alta montaña.

    Precipitaciones en el país

    De acuerdo con el pronóstico de la DMC, estos vientos vendrán acompañados por precipitaciones en algunas regiones del país.

    La Región Metropolitana debería tener sus cielos cubiertos durante el fin de semana. Sin embargo, desde la ciudad de Talca hasta Puerto Montt se pronostican chubascos para esos días y el lunes.

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