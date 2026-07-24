Presidente del BancoEstado dijo que era “retrógrado” prohibir el pago de interés sobre interés

El presidente de BancoEstado, Mario Farren, insistió en sus críticas contra la prohibición del anatocismo, es decir, el pago de intereses sobre intereses o capitalizarlos en cada vencimiento o renovación. Una medida que hoy está en la megarreforma, pero que será vetada por el gobierno de José Antonio Kast tras ser incluida en la tramitación del proyecto por la oposición y contar con el respaldo del Congreso.

“La eliminación de este interés sobre interés en el fondo perjudica en primer lugar a los ahorrantes. En esto hay que tener mucho cuidado porque la premisa con la que se miran las instituciones siempre es sobre la base de los deudores”, dijo el presidente de BancoEstado entrevista con T13 Radio.

Sobre el grupo de perjudicados con la medida, Farren apuntó a quienes “dejan sus ahorros, dejan sus depósitos (...) hay que devolverles su plata reajustada debidamente, por eso es que ahorran”.

Respecto a los argumentos de la medida, el presidente de BancoEstado comentó que “esta prohibición limita también o elimina la posibilidad de repactar. Entonces, al vencimiento, como no se puede repactar nuevos intereses hacia delante sobre lo que ya se ha acumulado, no va a quedar otra que ejecutar a los deudores”.

“A mí me ha tocado conocer muchos países. Hoy día son unos pocos países con ley islámica. Esto es una cosa que es muy retrógrada”, resaltó.

Otro de los efectos que identificó, de prosperar la prohibición al anatocismo, fue la complejización de mantener productos como los depósitos a plazo.

“Habrá que hacer una serie de contorsiones en los contratos para, en definitiva, poder remunerar, por un lado, los ahorros y los depósitos y, por otro lado, cobrar los intereses. Pero con unas tremendas dificultades, porque habría que liquidar créditos y relanzar los créditos e inventar una figura para estos intereses”, dijo.

Sin embargo, el presidente del BancoEstado rechazó la idea de seguir analizando escenarios sobre la prohibición del anotocismo y resaltó la necesidad de que sea vetado.

“Si tenemos aspiraciones de convertirnos en centro financiero regional, internacional, etc. Esto, digamos, olvídese. Nos deja absolutamente fuera, porque simplemente elimina un mecanismo que existe, que inventaron los italianos cuando nació la banca en la Edad Media”, dijo.

Otros de los instrumentos afectados por la medida, según el presidente del BancoEstado, están las cuentas de ahorro, fondos mutuos y las cuentas de los afiliados a las AFP.

El presidente del BancoEstado también arremetió contra la norma de derecho al olvido presente en la megarreforma. Farren estimó que la información crediticia de las personas es clave para no perjudicar al resto y la norma busca que se eliminen los datos sobre deuda impaga o extinguida.

“Se encarece el crédito para todos. Se hace más difícil el financiamiento del consumo, de la vivienda, etc. Se abre espacio a la informalidad, se abre espacio al crédito gota a gota, por ejemplo. (...) Lo que ocurre nuevamente es que se mira solamente por el lado del deudor”, dijo.