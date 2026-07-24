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    Precio del petróleo sufre fuerte ajuste tras gestión de Pakistán para reactivar diálogo entre EE.UU. e Irán

    El barril que se transa en Londres muestra una caída de casi 5% y se instala nuevamente por debajo de la barrera de los US$ 100.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Pakistán quiere mediar entre Irán y Estados Unidos. Dado Ruvic

    Los precios internacionales del petróleo registran una fuerte caída y el Brent se instala nuevamente por debajo de los US$ 100 luego de conocerse un reporte que apunta a que Pakistán busca la forma de reactivar el diálogo entre Estados Unidos e Irán para frenar los enfrentamientos en Medio Oriente.

    El petróleo Brent que sirve de referencia para Chile y se cotiza en Londres opera con una baja cercana a 5%, en US$ 96,22 por barril, mientras que el WTI que se transa en Nueva York pierde un 4,3% hasta los US$ 89,12 por barril.

    Pese a la caída de este viernes, el WTI acumula un alza cercana a 7% en la semana y el Brent sube más de 8%, en medio de una fuerte escalada de los combates en Medio Oriente.

    Tres fuentes indicaron a Reuters que la gestión de Pakistán para retomar las conversaciones entre Washington y Teherán cuenta con el respaldo de China.

    “Los chinos están descontentos porque los ataques de Irán a otros países del Golfo y el cierre del Estrecho de Ormuz están afectando sus intereses”, señaló a Reuters un funcionario del gobierno paquistaní.

    Durante la noche, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) completó su decimotercera noche consecutiva de ataques contra Irán, con blancos en centros de mando militar, instalaciones de almacenamiento de drones, redes de comunicaciones, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas.

    Centcom indicó que los ataques buscan “disminuir aún más la amenaza que representa Irán para los marinos civiles y las embarcaciones comerciales que transitan por el Estrecho de Ormuz”.

    La vía marítima internacional permanece abierta al tránsito pese a los recientes ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Los buques comerciales continúan navegando libremente por el estrecho con apoyo militar de Estados Unidos”, señaló la unidad militar en un comunicado.

    Centcom agregó que “más de 50.000 efectivos militares estadounidenses operan actualmente en Medio Oriente”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves a Axios que evalúa un “ataque masivo” contra Irán, luego de que el conflicto en Medio Oriente se extendiera a un nuevo frente en el Mar Rojo.

    Petróleo baja tras posible intermediación de Pakistán entre Irán y EE.UU.

    El mandatario afirmó que los ataques propuestos serían mayores a cualquier otro visto hasta ahora en la guerra, y que Irán todavía no “ha recibido suficiente dolor”.

    Estoy considerando un ataque masivo. Más grande que nunca. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos listos para eso”, declaró en la entrevista.

    La declaración se produjo después de que Trump advirtiera que responsabilizaría a Irán por nuevos ataques de los hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, luego de que el grupo miliciano afirmara haber atacado a dos petroleros sauditas en el Mar Rojo.

    “Si vuelven a hacer esto, Estados Unidos responsabilizará a Irán, en tanto los hutíes son un sustituto y/o representante de Irán, y se infligirá un castigo militar mayor sobre Irán y, por supuesto, sobre los hutíes mismos”, escribió en Truth Social.

    Lucas Santillán, Analista de mercados de Capitaria, dijo que hay un problema estructural de fondo, que no es solo geopolítico y que está relacionado con las reservas.

    “Los inventarios globales vienen cayendo con fuerza y la infraestructura de refinación rusa está dañada por ataques en Ucrania, justo cuando ambas rutas marítimas clave (Ormuz y Mar Rojo) están bajo presión simultánea. Goldman Sachs espera que el petróleo mantenga buena parte de estas alzas durante julio y agosto”, afirmó el experto.

    Lee también:

    Más sobre:PetróleoEstrecho de OrmuzPakistánIránMedio Oriente

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