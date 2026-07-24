Trump amenaza a Europa con un “arancel sustancial” en respuesta a la millonaria multa contra Google

Donald Trump en el anuncio de los aranceles en el recordado Día de la Liberación nacional.

El presidente Donald Trump anunció este viernes que su administración lanzará una investigación comercial contra la Unión Europea (UE) que, según dijo, anulará las millonarias multas impuestas contra gigantes tecnológicos estadounidenses y probablemente derive en un “ arancel sustancial ” contra el bloque de 27 países.

En una extensa publicación en Truth Social, Trump acusó a la UE de “‘ROBAR’ a empresas estadounidenses y, a su vez, al contribuyente estadounidense”, tras conocerse la reciente multa de US$ 1.000 millones que la UE impuso a Google por supuestamente dar prioridad a sus propios servicios en su motor de búsqueda.

“La Unión Europea está en lo mismo otra vez y, como de costumbre, apunta directamente a GRANDES empresas estadounidenses !”, escribió Trump en la publicación, que también arremetió contra multas europeas previas a Apple, Meta y Amazon.

Trump aseguró que la última sanción contra Google fue emitida “sin explicación”. Sin embargo, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, señaló en un comunicado de prensa que las multas, que suman 890 millones de euros (poco más de US$ 1.000 millones), se debieron al incumplimiento de Google de la Ley de Mercados Digitales (DMA), normativa que busca fiscalizar las prácticas de las grandes tecnológicas.

Trump sostuvo que el comportamiento de la UE “no va a continuar durante la administración Trump”.

“Estados Unidos de América no es una ‘ALCANCÍA’ para Europa, ni lo permitiremos!”, escribió.

La UE multó con US$ 1.000 millones a EE.UU. Annegret Hilse

Trump indicó que Estados Unidos iniciará “ de inmediato ” una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, normativa que permite imponer aranceles en respuesta a prácticas que se determine que perjudican injustamente al comercio estadounidense.

Según CNBC, la administración Trump ha lanzado múltiples investigaciones utilizando esa facultad arancelaria. Horas antes, había impuesto nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% a productos de más de 80 países, incluidos los de la UE (y también Chile), por supuestas prácticas de trabajo forzado.

“La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y sumamente antiética, sobre la cual les he advertido de manera consistente”, señaló Trump en la publicación del viernes.

“Las multas serán revertidas en su totalidad y, anticipamos, se aplicará un ARANCEL sustancial en el momento más pronto posible”, escribió, y agregó: “Manténganse atentos!”, dijo en la publicación.