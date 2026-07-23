Europa aplica multa de US$ 1.000 millones contra Google y le ordena cambios en su tienda de aplicaciones

La compañía calificó la decisión como "degradación del producto" y evalúa apelar.

Europa aplicó una multa de 890 millones de euros (US$ 1.13 millones al cambio de hoy) contra Alphabet al concluir que la matriz de Google da un trato preferente a sus propios servicios.

Se trata de la primera sanción que recibe Google bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, la normativa con la que el bloque busca fiscalizar las prácticas operativas de las grandes tecnológicas en Europa, según informó CNBC.

La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, señaló en un comunicado que Google privilegia sus propios servicios, como los de compras y hoteles, por sobre los de terceros en las búsquedas.

El organismo indicó que la compañía muestra sus servicios “de manera más prominente en los resultados de búsqueda”, mientras que servicios similares de terceros “no tienen la misma prominencia”.

El segundo frente: la tienda de aplicaciones

Según la Comisión, Google también incumplió las llamadas medidas antidireccionamiento. Bajo la regulación, los desarrolladores que distribuyen sus productos a través de Google Play deben poder informar a los clientes sobre ofertas alternativas, en ocasiones más baratas, y dirigirlos hacia ellas incluso si están en sitios web externos, fuera de la tienda.

La Comisión afirmó que Google no cumplió con esa obligación.

“En particular, Google impide que los desarrolladores de aplicaciones comuniquen y promuevan libremente ofertas y celebren contratos con los usuarios en los canales de distribución que elijan, incluidas las tiendas de aplicaciones de terceros”, señaló el organismo.

Qué ordenó la UE

El regulador ordenó a Google tratar a los servicios de terceros en los resultados de búsqueda de manera “ justa y no discriminatoria ”.

También estableció que la compañía debe permitir a los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones vía Google Play “ promover ofertas y celebrar contratos con los usuarios no solo dentro, sino también fuera de la tienda de aplicaciones ”.

La Comisión indicó que Google propuso y comenzó a probar cambios en la forma en que presenta sus propios servicios en las búsquedas, y que monitoreará la implementación de esa medida, la que constituye un “ avance sustancial hacia el cumplimiento ”.

La compañía también aplicó cambios relacionados con sus condiciones de direccionamiento en la tienda de aplicaciones.

Google tiene 60 días para cumplir con la decisión de la Comisión o podría ser multada con hasta 5% de su facturación mundial.

La respuesta de Google

El presidente de asuntos globales de Google y Alphabet, Kent Walker, sostuvo que la DMA arruinará la experiencia de producto para los usuarios.

“Esta implementación de la DMA sigue rompiendo productos cotidianos. Para cumplir, estamos teniendo que eliminar funciones de búsqueda en tiempo real que los europeos aman, como precios instantáneos y disponibilidad directa para hoteles, vuelos y restaurantes, y desmantelar protecciones de seguridad en Google Play”, afirmó en una declaración que reprodujo CNBC.

“Esto no es competencia justa; es degradación del producto impulsada por un pequeño grupo de reclamantes interesados, con las empresas y los consumidores europeos pagando el costo. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos”, agregó.

Google señaló que está revisando la decisión y evaluando si apelar.

La compañía argumenta que estos cambios en las búsquedas podrían degradar la experiencia de los usuarios europeos y afectar potencialmente a los negocios de viajes que ganan usuarios y reservas a través de su plataforma de búsqueda. En relación con la tienda de aplicaciones, sostiene que enviar usuarios a sitios de terceros también implica riesgos de seguridad.

Acciones

Las acciones de la compañía experimentan una dura caída en bolsa. Ad portas de la apertura de Wall Street, los papeles de la empresa muestran un retroceso de 4,74% a US$ 325 por unidad.

Esta baja, no obstante, también se produce luego que ayer Google informara sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Los resultados cumplieron con las expectativas: reportó ingresos por US$119.800 millones frente a los US$116.930 millones previstos por el mercado.

Sin embargo, Google volvió a elevar sus previsiones de gasto en base a la demanda que existe por infraestructura en relación con inteligencia artificial (IA).

En concreto, la firma dijo que prevé un gasto de entre US$195.000 y US$205.000 millones en 2026, cifra superior a la previsión de entre US$180.000 y US$190.000 millones del trimestre anterior