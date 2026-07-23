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    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Con apenas 4.1 milímetros de grosor y 215 gramos de peso, el nuevo flagship de Samsung incorpora un lente principal de 200 MP, grabación en 8K y una batería de 5.000 mAh para venderse como una herramienta de trabajo intensivo. ¿Vale la pena?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    El apellido Ultra representa el estándar más alto de Samsung en rendimiento e innovación. Ahora, esa denominación llega a la familia de dispositivos plegables con el nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra.

    El modelo, presentado esta semana en el evento Galaxy Unpacked de mitad de año en Londres, busca establecer un referente definitivo en el mercado de la productividad y la creación de contenido móvil.

    Los números del nuevo flagship de Samsung

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    La firma coreana lanza el diseño más esbelto de su catálogo presentado a la fecha, con un grosor de apenas 4.1 milímetros cuando está desplegado y un peso de 215 gramos.

    La propuesta central del dispositivo es su amplia pantalla principal de 8 pulgadas, un panel que ofrece un espacio de trabajo diseñado específicamente para la multitarea intensiva.

    Como en esta categoría, el verdadero desafío de los dispositivos plegables es lograr ofrecer una experiencia de escritorio en el bolsillo, Samsung apunta exactamente a ese objetivo al integrar hardware y software que permiten a los usuarios trabajar sin fricciones.

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    El apartado fotográfico es una de las cartas de presentación de este lanzamiento. El sistema de cámaras fue diseñado para dar libertad en cada etapa del proceso creativo, desde la captura hasta la edición final.

    La cámara principal cuenta con un sensor de 200 MP que obtiene imágenes ricas en detalles, ahora optimizado con Alto Rango Dinámico (HDR) para entregar resultados fieles a la realidad.

    A esto se suma un nuevo lente ultra gran angular de 50 MP que otorga flexibilidad al mejorar la claridad tanto en escenas amplias como en acercamientos macro.

    En condiciones de poca luz, la tecnología Nightography promete fotos y videos nítidos en entornos desafiantes.

    La grabación de video también recibe una actualización de corte profesional. El Galaxy Z Fold8 Ultra permite registrar material en resolución 8K mediante el nuevo códec APV, entregando calidad de nivel cinematográfico y mayor maniobrabilidad en posproducción.

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Para mover todo este ecosistema, el rendimiento está a cargo del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Este chip de última generación entrega la potencia necesaria para mantener flujos de trabajo pesados, incluyendo tareas impulsadas por inteligencia artificial.

    Sostener este nivel de exigencia en un equipo tan delgado requiere energía constante. Por ello, Samsung integró una batería de 5.000 mAh que garantiza autonomía para una jornada completa. Esto se complementa con una novedosa arquitectura de carga de doble vía con soporte para carga rápida de 45 W.

    Finalmente, para evitar el sobrecalentamiento durante las tareas más demandantes, el dispositivo utiliza una estructura de refrigeración basada en grafito expandido que disipa el calor de forma eficaz y mantiene el rendimiento a tope en todo momento.

    Lo que dicen los expertos

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    Presentado el nuevo modelo, estas son las primeras impresiones del mundo tecnológico sobre el Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, todavía sin confirmar precios ni lanzamiento oficial en Chile.

    El comunicador mexicano y analista de tecnología, Isa Marcial, quien estuvo presencial en el evento Galaxy Unpacked 2026, explica a La Tercera que “el Galaxy Z Fold8 Ultra mejora en aspectos muy importantes como la batería, la carga, la bisagra, la resistencia y la marca del pliegue, aunque siguen pendientes aspectos importantes si de verdad quiere llamarse Ultra como la pantalla de privacidad, Gorilla Armor, mejor zoom y soporte para S Pen”.

    “Tocará seguir esperando esas mejoras”, apunta desde Londres.

    “Creo que este lanzamiento refleja una etapa distinta para los teléfonos plegables. Durante los primeros años el foco estaba en demostrar que la tecnología era posible y que podía ofrecer una experiencia diferente. Hoy la conversación parece ir por otro camino: cómo hacer que ese formato sea más cómodo de llevar, de usar y de incorporar a la rutina”, opina Fernanda Guajardo, periodista especializada en tecnología de Innovación EM.

    “En ese sentido, me parece interesante que Samsung haya puesto tanto énfasis en reducir el peso y el grosor del dispositivo, porque son cambios que pueden influir más en la experiencia diaria que muchas funciones nuevas. Al final, la verdadera evolución de un plegable probablemente no dependa de cuánto sorprenda el primer día, sino de qué tan natural resulte usarlo todos los días”, agrega.

    Me parece bien que haya un plegable de características superiores, porque eso ya le da sustento a la categoría de teléfonos flexibles y empuja a los fabricantes a sacar cada vez más mejores modelos, lo que beneficia directamente al usuario. Además, esto mismo permite que el mercado se regule y haya más opciones de precio, gracias a nuevas categorías”, dice César Silva, periodista especializado en tecnología y editor de Supergeek.

    Luego, continúa: “Creo que Samsung no tenía otra opción que sacar algo más potente ya que los fabricantes chinos lo vienen sobrepasando en ciertas características como batería, desde hace un par de modelos. Eso sí, es complicado que HONOR, por ejemplo, pueda disputarle mercado principalmente por nombre, así es que con este Ultra tiene para seguir en lo alto de los plegables”.

    Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: lo que dicen los expertos

    “El nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra, sucesor del Galaxy Z Fold7, presenta cambios notables a pesar de su diseño y estética similar. El gran salto es la inclusión de una batería más grande de 5.000 mAh, posible gracias a la tecnología silicio y carbono, en comparación con la limitada batería de 4.400 mAh de la generación anterior”, dice Valentina Espejo, periodista especializada en tecnología de LUN.

    “En mi opinión, no hay cambios magníficos en las cámaras. Aunque la cámara ultra gran angular mejoró de 12 MP a 50 MP, creo que la cámara teleobjetivo, que sigue en 10 MP, era la que más necesitaba un upgrade urgente”, asegura.

    Dice Espejo: “Me pareció novedosa la nueva función My FanCam. En palabras simples, con Galaxy IA, puedes editar un video horizontal recortando a una persona de un encuadre grupal y crear un clip vertical centrado solo en ella”.

    Para Wilhem Krause, periodista especializado en tecnología, “el pliegue fue desde que se lanzó el primer equipo plegable la prueba más evidente de que uno estaba usando un teléfono así, y es algo en lo que las críticas recaen siempre. Samsung quiere disimularlo con Flex Titanium, una nueva estructura que incorpora una lámina de aleación de titanio bajo el panel OLED y una segunda placa que sostiene el módulo de pantalla. Las dos piezas reparten mejor la presión, ayudan a absorber los golpes y evitan que la marca central se vuelva más notoria con el paso del tiempo”.

    “El titanio también permitió reducir el grosor sin debilitar el equipo. El Galaxy Z Fold8 Ultra mide 4,1 milímetros abierto y pesa 215 gramos: es el Fold más delgado fabricado por Samsung, aunque mantiene el mismo peso del modelo anterior. La tecnología fue desarrollada por Samsung Display, la empresa del grupo que fabrica sus paneles plegables. El pliegue todavía existe, pero se ve y se siente menos. Y mientras menos se note, menos razones quedan para seguir considerando estos teléfonos como un experimento. Creo que esta generación demuestra que los plegables ya salieron de la etapa experimental y están entrando en una fase más madura. Cada generación corrige problemas concretos de la anterior y acerca estos equipos a un teléfono normal, pero con una pantalla mucho más grande”, explica el también editor de ClicClick.cl.

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