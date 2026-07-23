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    El petróleo acelera su escalada y roza los US$ 100 en medio de reportes de ataques contra petroleros

    Los futuros del Brent para entrega en julio avanzan 4,13% y se ubican en US$ 99,30 por barril, su nivel más alto desde fines de mayo.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    Los precios del petróleo suben este jueves luego de reportes de ataques a petroleros frente a la costa de Arabia Saudita y de renovadas amenazas de Estados Unidos de intensificar los ataques contra Irán.

    Los futuros del Brent para entrega en julio avanzan 4,13% y se ubican en US$ 99,30 por barril, su nivel más alto desde fines de mayo.

    Los futuros del WTI que se cotizan en Nueva York suben cerca de 3,8% y cotizan en US$ 90,89 por barril, el valor más alto desde el 8 de junio.

    Con el alza de este jueves, el Brent encamina julio hacia un alza mensual de 35,3%, el tercer mayor incremento mensual en una década. El WTI también se encamina a su tercer mayor alza mensual en diez años, con un aumento de cerca de 30% en el mes.

    El alza de los precios está empujando el costo de los combustibles en todo el mundo. En Estados Unidos el galón de gasolina había superado los US$ 4 mientras que en Chile se prevé un salto de $ 30 en los precios de referencia que anuncia Enap.

    El ataque frente a Al Shuqaiq

    La organización United Kingdom Maritime Trade Operations informó en la red social X que un petrolero fue impactado alrededor de 70 millas náuticas al suroeste de Al Shuqaiq.

    El ataque provocó un incendio a bordo que la tripulación combatía, aunque no se reportaron víctimas.

    Los hutíes de Yemen reivindicaron la autoría, asegurando haber atacado con drones y misiles a dos petroleros sauditas por, según ellos, violar su bloqueo marítimo.

    CNBC no pudo verificar el ataque de forma independiente. De confirmarse, se trataría del primer ataque desde que el grupo respaldado por Irán anunció un bloqueo naval contra Arabia Saudita.

    ¿Barril en US$ 120?

    Con todo, Goldman Sachs mantuvo su previsión para el crudo Brent de US$ 80 por barril para el cuarto trimestre de 2026 y señaló que la reducción de la oferta de Medio Oriente debería respaldar los precios si las tensiones entre Estados Unidos e Irán se alivian antes de finales de año.

    Según reporta Reuters, a pesar del excedente previsto para 2027 de 3,2 millones de barriles al día (mb/d), el banco no espera que el Brent caiga por debajo de los US$ 60 debido a la acumulación de reservas estratégicas mundiales, así como a la sensibilidad al precio del petróleo de esquisto estadounidense y a las interrupciones del suministro.

    El banco también destacó los riesgos en ambos sentidos para su previsión, señalando que el Brent podría superar los US$ 120 en el cuarto trimestre de 2026 y situarse en una media de US$ 100 en 2027, si persisten las interrupciones en el estrecho de Ormuz.

    El petróleo WTI superó los US$ 90. ANGUS MORDANT

    En el escenario opuesto, prevé que el Brent baje hasta la franja baja de los US$ 60 a finales de 2027 si la oferta supera las expectativas y las caídas de la demanda resultan más persistentes.

    El repunte reciente del petróleo refleja una renovada preocupación por el Estrecho de Ormuz tras el quiebre del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, señaló HSBC en una nota conocida el miércoles por la noche, advirtiendo que las perspectivas dependen ahora de si la vía diplomática logra restablecer flujos de navegación predecibles.

    “Desde el 7 y 8 de julio, el cese al fuego se ha ido deteriorando a medida que los ataques iraníes contra buques que transitan por el Estrecho de Ormuz provocaron represalias de Estados Unidos”, dijo Kim Fustier, analista senior de petróleo y gas del banco, en declaraciones que reproduce CNBC.

    “El problema de fondo sigue sin resolverse: si el paso está administrado, y por quién. En retrospectiva, mientras más tráfico crecía por el corredor gestionado por Omán junto a Estados Unidos, menos le convenía ese resultado a Irán”, agregó Fustier.

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