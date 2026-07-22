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    Chile y Uruguay son los únicos países de la región clasificados como economías con “ingreso alto”

    El Banco Mundial actualizó su clasificación anual de economías según el ingreso nacional bruto per cápita. Chile está por encima de Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú. La principal novedad regional es el regreso de Venezuela al listado.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Chile y Uruguay tienen un “ingreso alto”, mientras que Brasil, Colombia, Argentina y Perú asoman como países con ingreso "medio-alto".

    El Banco Mundial actualizó su clasificación de las economías del mundo en función del ingreso, un ejercicio que el organismo realiza cada 1 de julio y que ordena a más de 200 países en cuatro grupos: ingreso bajo, medio-bajo, medio-alto y alto.

    Y la nueva tabla, correspondiente al año fiscal 2027, ubica a Chile en la categoría más alta, algo que lo distingue de la mayoría de sus vecinos.

    La medición se construye sobre el ingreso nacional bruto (INB) per cápita de 2025, calculado con el llamado método Atlas, que suaviza el efecto de las fluctuaciones cambiarias.

    Según la definición oficial del organismo, “el ingreso se mide utilizando el ingreso nacional bruto (INB) per cápita, en dólares, convertido desde la moneda local mediante el método Atlas del Banco Mundial”.

    Con esa vara, para el año fiscal 2027 se consideran de ingreso alto las economías con un INB per cápita superior a US$ 14.375; de ingreso medio-alto, las que se ubican entre US$ 4.636 y US$ 14.375; de ingreso medio-bajo, entre US$1.176 y US$4.635; y de ingreso bajo, aquellas con US$ 1.175 o menos.

    En total, 87 economías quedaron clasificadas como de ingreso alto, 59 de ingreso medio-alto, 47 de ingreso medio-bajo y 25 de ingreso bajo.

    El propio Banco Mundial advierte que la etiqueta es estadística y no política: “el término país, usado de forma intercambiable con economía, no implica independencia política, sino que se refiere a cualquier territorio para el cual las autoridades reportan estadísticas sociales o económicas por separado”.

    Chile frente a sus pares regionales

    En América Latina y el Caribe, el Banco Mundial clasifica a 42 economías. De ellas, 19 figuran en el grupo de ingreso alto, 18 en el medio-alto y 5 en el medio-bajo.

    Sin embargo, buena parte de las que integran el tramo superior son pequeñas islas y territorios del Caribe, como Aruba, las Islas Caimán, las Islas Turcas y Caicos o San Cristóbal y Nieves, lo que vuelve más estrecho el grupo de países sudamericanos plenamente soberanos que alcanzan esa marca.

    Chile es un país con ingreso alto, según el Banco Mundial.

    En Sudamérica, solo tres economías alcanzan el estatus de ingreso alto: Chile, Uruguay y Guyana. El resto de la región se reparte en el escalón siguiente: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Surinam aparecen como economías de ingreso medio-alto, en tanto que Bolivia y Venezuela figuran en el tramo medio-bajo.

    La comparación deja a Chile por encima de las mayores economías de la región. Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú permanecen en el grupo de ingreso medio-alto, un peldaño por debajo del chileno.

    En la práctica, el país comparte tramo con economías como Panamá, Costa Rica, Trinidad y Tobago y Uruguay, más cercanas a su nivel de ingreso por habitante.

    Vuelve Venezuela

    La principal novedad regional de esta actualización está en Venezuela. Según la clasificación publicada por el Banco Mundial, que marca al país como un cambio de categoría, Venezuela vuelve a aparecer en el listado, esta vez como economía de ingreso medio-bajo.

    El propio organismo había consignado que el país figuraba como ‘sin clasificar’ desde el año fiscal 2021 por la falta de datos disponibles.

    Su reingreso modifica el mapa del tramo más bajo de la región, que pasa a incluir a Bolivia, Haití, Honduras, Nicaragua y a la propia Venezuela.

    Venezuela vuelve a aparecer en la clasificación del Banco Mundial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El propio organismo introdujo esta vez una salvedad que atañe de lleno a la región.

    En una nota metodológica, el Banco Mundial precisa que “debido a las limitaciones del método Atlas para clasificar a países que atraviesan una inflación persistentemente alta, Argentina y Turquía permanecen clasificadas como de ingreso medio-alto”.

    La aclaración explica por qué Argentina, pese a la turbulencia de sus cuentas externas y de precios, no descendió de tramo en esta medición.

    Acceso al crédito

    La clasificación no equivale a un ranking de riqueza total ni de tamaño de la economía, sino que ordena a los países según su ingreso por habitante.

    Las categorías definidas cada 1 de julio se mantienen fijas durante todo el año fiscal, aun cuando las estimaciones de INB se revisen en el intertanto. El Banco Mundial también agrupa a las economías por su relación crediticia con el organismo, en las categorías IDA, IBRD y Blend.

    Chile forma parte del grupo IBRD, reservado a los países con capacidad de acceder a créditos en condiciones de mercado.

    PaísGrupo de ingresoCategoría de préstamo
    ChileAlto (High income)IBRD
    UruguayAlto (High income)IBRD
    GuyanaAlto (High income)IDA
    ArgentinaMedio-alto (Upper middle income)IBRD
    BrasilMedio-alto (Upper middle income)IBRD
    ColombiaMedio-alto (Upper middle income)IBRD
    EcuadorMedio-alto (Upper middle income)IBRD
    ParaguayMedio-alto (Upper middle income)IBRD
    PerúMedio-alto (Upper middle income)IBRD
    SurinamMedio-alto (Upper middle income)Blend
    BoliviaMedio-bajo (Lower middle income)IBRD
    VenezuelaMedio-bajo (Lower middle income)IBRD

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