Presidente de BancoEstado pide rechazar indicación en la megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

BancoEstado se sumó a las voces de alerta por la indicación en la megarreforma que prohíbe el anatocismo, es decir, el pago de intereses sobre intereses o capitalizarlos en cada vencimiento o renovación.

La indicación fue impulsada por el subjefe de la bancada del PPD-Independientes, Héctor Ulloa, y se logró aprobar a lo largo de la tramitación del proyecto, que esta semana será votado en la Cámara de Diputados y Diputadas, que está en tercer trámite constitucional y que el mismo gobierno tiene reparos.

La entidad estatal basó su alerta sobre la prohibición en que “los rendimientos de las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo renovables dependen de la capitalización de intereses, mecanismo que conecta el ahorro de las personas con el financiamiento de viviendas, pymes y empresas”.

En cifras, BancoEstado comentó que “administra cuentas de ahorro de 14 millones de clientes, de los cuales más de 7 millones poseen cuentas de ahorro para la vivienda. El banco administra, además, más de 425 mil depósitos a plazo renovables”.

“En conjunto, estos instrumentos alcanzan un valor total de $20 billones y sus rendimientos dependen de la capitalización de intereses”, agregó.

BancoEstado también argumentó que “durante 2025 se capitalizaron $100 mil millones en intereses y reajustes de las cuentas de ahorro para la vivienda. Esos recursos, a su vez, financian proyectos de miles de familias y empresas”.

“En el mismo período, BancoEstado participó en cerca del 60% del flujo de créditos hipotecarios con garantías y subsidios estatales, además de mantener más de $17 billones en financiamiento para pymes y empresas. Se trata de un círculo virtuoso que conecta el ahorro de las personas con el desarrollo del país”, añadió.

“Esta ley que, buscando proteger a los deudores, ‘prohíbe estipular el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación’, termina perjudicando a quienes quieren ahorrar, reduciendo la rentabilidad de sus depósitos, desincentivando el ahorro nacional y encareciendo el financiamiento de viviendas, personas y pymes”, aseguró el presidente de BancoEstado, Mario Farren.

Farren aseguró, además, que la eliminación del anatocismo podría afectar la inclusión financiera.

“La inclusión financiera podría verse afectada al eliminar el anatocismo. Si el interés compuesto deja de premiar el ahorro, disminuye el incentivo al mismo y encarece el crédito, abriendo paso a la informalidad”, añadió.

El presidente de BancoEstado también comentó que, de mantenerse la medida, “quienes más lo resentirán no serán los grandes inversionistas que cuentan con sistemas de inversión más sofisticados o que pueden elegir otros mercados, sino quienes dependen de productos simples para ahorrar y financiar su vivienda”.

“Es necesario rechazar esta indicación, sin precedentes en Chile”, concluyó el presidente de BancoEstado.