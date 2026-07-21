Los argumentos del BC, CMF y los bancos en contra de indicación que prohíbe el pago de interés sobre interés

La industria financiera y los reguladores del sector están en alerta por una indicación parlamentaria que se aprobó la semana pasada en la sala del Senado en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional que impulsa el gobierno, que busca prohibir el pago de interés sobre interés, también llamado anatocismo.

La indicación en cuestión ya había sido aprobada en mayo en la sala de la Cámara de Diputados, por lo que aún cuando hubiese una Comisión Mixta para zanjar las diferencias que se hayan producido en ambas cámaras en este proyecto de ley, dicha medida no será un tema a discutir.

La indicación propone reemplazar el artículo 9° de la Ley N° 18.010, el que actualmente permite el anatocismo, y lo reemplaza por el siguiente: “No se podrá estipular, en ningún caso, el pago de intereses sobre intereses, ni capitalizarlos en cada vencimiento o renovación”.

El gobierno hizo reserva de constitucionalidad cuando se votó esta indicación en la sala del Senado por no responder a las ideas matrices del proyecto de ley. Ahora el Ejecutivo está evaluando recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por esta medida. Pero también existe la posibilidad de presentar un veto en el plazo de los 30 días que tiene desde que la ley haya sido aprobada por el Congreso y antes de ser promulgada.

Durante la tramitación del proyecto de ley, la presidenta del Banco Central (BC), Rosanna Costa, envió una minuta de 22 páginas a la Comisión de Hacienda del Senado, alertando por los efectos que implicaría una medida de este tipo, y señalando que “sería aconsejable no persistir con esta idea de prohibir de forma absoluta el anatocismo”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, hace un mes acudió a la Comisión de Hacienda del Senado para explicar a los senadores los efectos que tendría esta indicación parlamentaria. Y este lunes envió un oficio al Ministerio de Hacienda advirtiendo que esta medida aprobada por el Congreso “es altamente nociva para el mercado financiero, para la economía, y para las personas, especialmente aquellas de segmentos más vulnerables”, y enumeró los impactos negativos que son esperables en distintos productos y servicios: depósitos a plazo renovables, repactación de créditos, créditos con periodos de gracia, líneas de crédito, créditos con cuotas variables.

En tanto, el gerente general de la Asociación de Bancos (Abif), Luis Opazo, también se refirió a los efectos negativos que tendría la medida, y lo mismo hizo el presidente de BancoEstado, Mario Farren.

Opazo dijo que la prohibición de capitalizar los intereses “generará importantes efectos negativos en el acceso al financiamiento, el ahorro y el funcionamiento del mercado de capitales. Al impedir el uso del interés compuesto, se restringen herramientas habituales como las repactaciones, los períodos de gracia y las cuotas flexibles, lo que podría encarecer el crédito formal y reducir las alternativas disponibles para familias y pequeños emprendedores”.

Mientras que Farren sostuvo que esta medida “termina perjudicando a quienes quieren ahorrar, reduciendo la rentabilidad de sus depósitos, desincentivando el ahorro nacional y encareciendo el financiamiento de viviendas, personas y pymes”.

Advertencias del Banco Central

En un apartado sobre los “posibles efectos de la iniciativa”, el BC planteó en su minuta que “aunque a simple vista esta iniciativa podría verse como una forma de reducir costos de créditos para las personas, esto no se conseguiría y, además, se podrían generar efectos negativos para las propias personas que se busca proteger y para el funcionamiento del sistema financiero en su conjunto”.

Luego el BC enumeró los principales impactos identificados, entre ellos, que si bien “afectaría a los créditos ´contingentes´ o ´rotativos´, principalmente a líneas de crédito, usadas ampliamente por personas y empresas”, lo cierto es que, “es probable que los intermediarios de crédito busquen mantener sus márgenes de intermediación, pactando intereses simples (sin cobrar intereses sobre intereses), pero más altos”.

Así, “prohibir el anatocismo no necesariamente implica una reducción del costo del crédito. Para los créditos rotativos, se aplicarían tasas de interés más altas mensuales, convergiendo a costos totales del crédito similares a los existentes antes de aprobarse una iniciativa de este tipo. En el caso de créditos en cuotas, el pago de intereses sobre cuotas impagas permite que el valor de la cuota no se afecte por el posible atraso en el pago de un deudor. Al prohibir la acumulación de intereses sobre cuotas atrasadas, el acreedor incorporará esta posibilidad en la determinación de la cuota y en el interés implícito, afectando el costo del crédito para los deudores que paguen al día”, indicó.

Al mismo tiempo, el ente rector advirtió que “el volumen de créditos afectados sería suficientemente grande para incidir en las tasas de interés promedio aumentando la Tasa Máxima Convencional (TMC) aplicada”.

El BC profundizó que, “en el caso del mercado del ahorro, el impedimento de aplicar intereses compuestos podría afectar a diversos instrumentos, entre los que se destacan, por su extendida utilización, los depósitos a plazo renovables para los cuales es crucial la capitalización de intereses. Esto podría llevar a los ahorrantes a sustituir sus depósitos a plazo renovables por otro tipo de instrumentos, lo que podría introducir distorsiones en la forma en que tradicionalmente el sistema bancario estructura su financiamiento”.

El instituto emisor dijo que a marzo de 2026 “los depósitos a plazo en moneda nacional totalizan casi US$155.000 millones. A modo de contexto, los fondos de pensiones alcanzan aproximadamente US$250 mil millones a abril de 2026, de los cuales US$116 mil corresponden al mercado local. En tanto los fondos mutuos alcanzaron los US$105 mil millones, de los cuales casi US$36 mil corresponden a fondos mutuos tipo 1 que a su vez invierten en certificados de depósito”.

Asimismo, sostuvo que “en el resto del mundo, si bien existen limitaciones acotadas a la capitalización de intereses en varias jurisdicciones relevantes que por lo demás también se aplican en Chile, no se observan prohibiciones amplias en sistemas financieros de tradición occidental (fuera del ámbito de la ´banca islámica´). En general, los países aplican algunas restricciones de manera muy similar a la que actualmente se hace en Chile“.

Alertas de la CMF

Por su parte, en el oficio que envió este lunes la CMF a Hacienda, afirmó que en caso de prohibirse el anatocismo, se vería un efecto negativo en distintos productos.

En los depósitos a plazo renovables: detalló que como los intereses aquí se capitalizan al saldo al momento de su renovación o liquidación, afectaría “directamente las alternativas disponibles para ahorro”.

Respecto a los créditos con período de gracia, explicó que “en aquellos productos en que el deudor no realiza pagos durante un período inicial, los intereses devengados durante esa etapa no podrán capitalizarse, lo que impide estructurar este tipo de productos. De esta forma, la prohibición afecta la viabilidad de soluciones de financiamiento orientadas a deudores con ingresos diferidos o con necesidades de liquidez en el corto plazo. Lo anterior, se hace particularmente evidente en el caso de los créditos hipotecarios”.

Respecto de las líneas de crédito, dijo que “cuando el deudor no paga el total del saldo de una línea de crédito, los intereses impagos de un período se suman al capital y generan nuevos intereses en el período siguiente. Esta estructura es inherente al funcionamiento de las líneas de crédito rotativas y, por lo tanto, una prohibición en tal sentido impide ofrecer este tipo de productos”.

Sobre los créditos con cuotas variables, planteó que ”existen créditos cuyas cuotas periódicas son inferiores a los intereses devengados en cada período, acumulándose el diferencial en el capital para ser pagado en una cuota final al vencimiento. Este esquema, por ejemplo, es habitual en el financiamiento automotriz, donde el deudor puede pactar cuotas reducidas durante el plazo del crédito y cancelar el saldo mediante un pago final mayor o entregando el vehículo en parte de pago. La prohibición del anatocismo hace inviable esta estructura, eliminando una alternativa relevante para deudores con flujos de caja variables”.

Además, la CMF sostuvo que ”la prohibición del anatocismo impediría que se capitalicen los intereses cuando un crédito entre en incumplimiento, afectando la recuperación esperada en todos los tipos de productos financieros. En este contexto, la menor recuperación esperada aumenta la pérdida esperada de la cartera, lo que necesariamente implica un incremento en el costo de todos los créditos, afectando tanto a quienes cumplen con sus compromisos como a quienes no cumplen. Adicionalmente, las condiciones de otorgamiento de créditos también serían más exigentes, ocasionando exclusión financiera”.