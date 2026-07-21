Rusia y Corea del Norte apuestan por reforzar la cooperación bilateral a largo plazo

Las autoridades de Rusia y Corea del Norte han apostado este martes por reforzar la cooperación bilateral entre las partes con la vista puesta a “largo plazo” y en el marco del plan estratégico firmado en 2024, que ha suscitado numerosas críticas a nivel internacional.

La ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, se ha reunido durante el fin de semana con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y con el presidente del país, Vladimir Putin, durante una visita a Moscú, la capital de Rusia. Ahora, las partes han publicado un acuerdo conjunto, el cual consideran el resultado del “tercer diálogo estratégico” entre los dos diplomáticos.

Las conversaciones se han centrado en la “puesta en marcha del tratado de asociación estratégica” pactado entre los dos países y allanan el camino para el incremento de los contactos al más alto nivel entre las partes. Además, han apostado por poner en marcha un plan de cooperación y coordinación diplomática en cuestiones de gran relevancia internacional".

El texto establece que las partes han llegado a consensos sobre “todas las cuestiones que se han puesto sobre la mesa en el marco de las conversaciones”, según informaciones recogidas por la agencia de noticias norcoreana KCNA.

Las relaciones entre Moscú y Pyongyang se han estrechado significativamente desde la firma, en junio de 2024, del tratado de “asociación estratégica integral” suscrito por Putin y Kim, un acuerdo que ha impulsado la cooperación bilateral en distintos ámbitos.

Desde entonces, Corea del Norte ha reforzado su respaldo a Rusia en el contexto de la guerra en Ucrania, incluido el envío de miles de efectivos, según han denunciado Ucrania y sus aliados occidentales, mientras ambos países han intensificado también sus contactos políticos y diplomáticos.

El viaje de Choe ha coincidido, además, con los esfuerzos de Corea del Norte por mantener una relación fluida con China como aliado y socio económico. El presidente chino, Xi Jinping, visitó Pyongyang el mes pasado para reunirse con Kim y ambos gobiernos han incrementado recientemente los intercambios de alto nivel con motivo del 65 aniversario de su tratado de amistad.