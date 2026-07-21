Tras primer intento fallido, Cámara aprueba creación de comisión investigadora por caso de la exministra Steinert

La Cámara de Diputados aprobó la mañana de este martes la creación de una comisión especial investigadora, impulsada por la oposición, para recabar antecedentes de la administración de la exministra de Seguridad del gobierno del Presidente José Antonio Kast,Trinidad Steinert.

La Sala de la corporación aprobó la instancia en contra de la ex secretaria de Estado por 62 votos a favor, 58 en contra y una abstención.

La votación a favor de la CEI por el caso de la extitular de Seguridad se dio luego que el pasado 14 de julio la aprobación fue rechazada por falta de quórum.

En aquella ocasión, la iniciativa recibió 58 votos a favor, 39 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo necesitaba que un mínimo de 62 parlamentarios aprobaran la creación de la instancia.

La CEI no solo busca reunir antecedentes de la administración de Steinert, sino que además obtener antecedentes de la conformación de los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; solicitudes de información a la PDI; detalles de la implementación del ministerio de Seguridad, entre otros asuntos sobre el ministerio.

Esto, además, luego que la Contraloría determinó que la otrora jefa de Seguridad había sobrepasado sus atribuciones al solicitar a la PDI información reservada respecto al traslado de funcionarios de la institución, en medio de la investigación de la policía civil al “clan Chen”.

La creación de la instancia fue levantada concretamente por los diputados de oposición que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Jaime Araya (Ind-PPD), Raúl Leiva (PS), Patricio Pinilla (DC), Tatiana Urrutia (FA) y Bernardo Salinas (PC).

Al respecto, Leiva señaló que “los integrantes de la Comisión de Seguridad de la oposición hemos logrado algo que costó, pero creemos que es relevante y muy importante en función del dictamen de la Contraloría General de la República, que establece que la exministra Trinidad Steinert, en el desempeño de su cargo, fue más allá de las atribuciones legales que le confiere la Constitución y la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública”.

El día de hoy se ha aprobado por 62 votos la constitución de una comisión especial investigadora para analizar todos y cada uno de los antecedentes y actos de gobierno durante la gestión de la ministra. Esto va a ser realizado con celo, rigurosidad y mucha responsabilidad por parte de los miembros de la comisión, y quiero agradecer en especial a cada una de las bancadas de la oposición que han entregado su acuerdo a través de su votación para aprobar esta comisión especial investigadora que esperamos se pueda constituir a la brevedad posible".