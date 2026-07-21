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    Política

    La sorpresiva reaparición de Mara Sedini que mantiene en alerta al oficialismo

    La exministra impactó en la derecha al regresar este lunes a la esfera pública en el programa Sin Filtros, donde solía ser panelista. Este martes se transmitirá una entrevista en la que profundiza sobre sus meses en el gobierno y su salida el pasado 19 de mayo.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    Santiago, 19 de mayo de 2026. La Ministra Vocera de Gobierno Mara Sedini entrega punto de prensa por temas de contingencia como la detención de Jorge Huenchullan en Temucuicui Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Solo la producción y el conductor del programa de streaming Fernando Solabarrieta sabían de la noticia. Este lunes, en Sin Filtros, la exministra de la Segegob, Mara Sedini, reapareció en público después de dos meses totalmente alejada de las cámaras y tomó por sorpresa al resto de los panelistas y a todos en el oficialismo.

    La actriz y periodista, que dejó el gobierno el pasado 19 de mayo en el marco del primer cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast, había evitado referirse públicamente a su salida, lo que cambiará este martes cuando entregue su primera entrevista.

    “La verdad es que ya ha pasado un tiempo desde que salí del gobierno. Una experiencia muy enriquecedora, pero también llena de muchas mentiras, muchos artilugios y digamos situaciones fuera de contexto, malas interpretaciones y, por supuesto, un ensañamiento que yo creo que fue evidente para practicamente todo el país”, aseguró en el programa de streaming.

    Y recordó: “Ayer (el domingo) se cumplieron dos meses desde mi salida del gobierno. Meses de reflexión, meses de depurar un poco lo que estaba pasando, analizar y hoy estoy lista para venir a contar mi verdad”.

    “Vamos a conversar con calma de todo lo que pasó y, por supuesto, con el sello del programa, vamos a hablar sin filtros de todo”, recalcó.

    En la entrevista -que fue grabada ayer a las 13 horas y será transmitida hoy a las 7 de la tarde- se aborda no solo parte de las polémicas que marcaron su paso por el Ejecutivo, entre ellas las críticas en su contra y los errores no forzados, sino que también los detalles de su salida y de los casi tres meses que se mantuvo como ministra.

    “Va a ser una entrevista absolutamente libre, donde me comprometo a responder todos los temas, todas las preguntas, hablar de cualquier cosa, no importa lo complicada o difícil que sea porque ese siempre ha sido mi estilo”, dijo este martes en un video en sus redes sociales.

    Su reaparición sorprendió a todos en el oficialismo y en el gobierno. Incluso, cercanos a la exsecrataria de Estado afirman que tampoco estaban al tanto de su regreso. Y es que aunque Sedini ha mantenido contacto con algunos en el sector y también personeros del Ejecutivo -como el subsecretario de la Segegob, José Francisco Lagos-, lo cierto es que tras dejar La Moneda se alejó por completo de la contingencia política.

    Por ejemplo, algunos parlamentarios republicanos -quienes fueron los más cercanos a Sedini durante su gestión- reconocen que si bien tras dejar el cargo existieron algunos intercambios con la exministra, no fue algo habitual durante estos dos meses.

    En el intertanto, Sedini viajó fuera de Chile junto a su familia, retomó actividades sociales y descartó tajantemente la posibilidad volver a algún cargo el gobierno, puerta que Kast le dejó abierta tras pedirle su renuncia.

    Santiago, 19 de mayo de 2026. Primer Cambio de Gabinete del Presidente de la Republica Jose Antonio Kast Mara Sedini deja Voceria Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Por lo mismo, que haya decidido retomar sus apariciones públicas ha generado expectación entre los partidos. Lo anterior, sobre todo porque reconocen que Sedini no quedó contenta después de su salida, por lo que inquieta lo que pueda decir de los detalles de su gestión y también si criticará o no a personeros del gobierno.

    Fuentes de La Moneda también reconocen que estarán atentos a lo que diga la exministra, considerando que se trata de una de las figuras más mediáticas de los primeros meses de gestión.

    Que Sedini haya decidido volver en Sin Filtros, en todo caso, no es una sorpresa. Antes de asumir como ministra e incluso antes de sumarse a la campaña presidencial de Kast, Sedini era una penalista recurrente en el programa. Algunos extractos, de hecho, le significaron críticas y un flanco antes de llegar al gobierno, debido a su estilo más confrontacional.

    En ese contexto, cercanos afirman que su decisión de retornar en el programa era la natural, pues es donde se siente más cómoda y donde logró empezar a posicionar su carrera política. La propia Sedini al adelantar su entrevista aseguró que “Sin Filtros es como mi casa”.

    Además, quienes la conocen afirman que tras su salida siempre dejó en claro que se iba a tomar unos meses para regresar y abordar su paso por el gobierno.

    Las mismas fuentes transmiten que la periodista escogió esa plataforma además porque en el cargo de ministra nunca se sintió cómoda con la estructura tan “empaquetada” de la vocería y que estos espacios les dan más libertad.

    “Lo que vimos en contra de Mara Sedini fue una campaña orquestada por parte de la ultra izquierda para destruir su imagen pública. Dos meses después, ella tiene todo el derecho a contar su verdad, a defenderse, a desmentir todas las infamias que en su contra se realizaron, y lo hace en su casa, en Sin Filtros, el lugar que la vio nacer”, dijo el diputado de Renovación Nacional (RN), Francisco Orrego, quien estuvo con Sedini ayer en el programa.

    Más sobre:Mara SediniLa Tercera PMLa MonedaGobiernoJosé Antonio KastSin Filtros

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