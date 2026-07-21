SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

    El músico saludó a un puñado de fans que recorría en Liverpool los rincones emblemáticos de la banda. Y no sólo eso: Ringo Starr, el otro sobreviviente de los Fab Four, también es parte de la escena.

    Por 
    Equipo de Culto
    Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

    Era un día como los cientos de miles que suceden en la ciudad inglesa de Liverpool desde hace décadas: turistas de todo el mundo toman los tours que existen para recorrer el patrimonio de The Beatles en el lugar, desde el patio donde John Lennon conoció a Paul McCartney, hasta el recinto de La Caverna donde amasaron sus primeros shows, o espacios como Strawberry Fields que inspiraron sus himnos más conmovedores.

    Pero pasó algo distinto. Algo que podía acontecer sólo una vez entre millones de veces. Y tuvo a un puñado de visitantes afortunados y escogidos para verlo y contarlo: mientras iban en el bus bautizado apropiadamente como Magical Mystery Tour, el que se pasea por los puntos emblemáticos de la historia de los Fab Four, el vehículo se detuvo en un semáforo y en un auto que estaba justo al lado apareció bajando la ventana... ¡el mismísimo Paul McCartney!

    El mismo músico objeto de la peregrinación, las fotografías y los más diversos rituales en el recorrido turístico, aparecía en carne y hueso para saludar a los ilustres.

    Pero el milagro -la locura, la suerte, la posibilidad de que algo así ocurra- no quedó ahí. Como si no bastara con ver sólo al hombre de Yesterday, el mismo Macca estaba en su viaje conversando en su celular vía FaceTime con Ringo Starr, quien tambén saludó a los impresionados presentes que no daban crédito desde su asiento del bus. Todos estaban en shock, bajo un puñetazo de nocaut.

    El guía turístico Neil Morton habló con la BBC y dijo: “Fue surrealista. Me había detenido ante el semáforo de Hope Street cuando, de repente, ¿a quién vi? ¡A Sir Paul hablando con Ringo por FaceTime! Nos saludó con la mano y todo el mundo sacó fotos. Los pasajeros no lo podían creer. Nadie pudo hablar con él”.

    Pero, ¿qué hacía Sir Paul en su ciudad natal, tomando en cuenta que no vive ahí y que más bien pasa sus días entre Londres y Nueva York?

    Su paso por Liverpool

    McCartney regresó a Liverpool para entregarle al actor Stephen Graham, conocido por su papel en la serie Adolescencia, un premio de su escuela de artes escénicas.

    McCartney es cofundador del Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA) y fue el encargado de entregarle un reconocimiento honorífico al actor, quien creció en Kirkby, una ciudad de Merseyside.

    Como destacó BBC News, el instituto tiene otras conexiones con los Beatles, ya que está en el antiguo Instituto de Liverpool al que asistieron McCartney y George Harrison, y también es vecino del Colegio de Arte de Liverpool, donde estudió Lennon.

    Más sobre:Paul McCartneyRingo StarrThe BeatlesLiverpoolJohn LennonGeorge HarrisonLa CavernaMúsicaMúsica cultoRock

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Máximo Pacecho defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Por renuncia de defensor, tribunal reprograma inicio del juicio contra excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal

    Kast evalúa decretar estado de excepción de catástrofe en Tierra Amarilla y Copiapó

    Las claves de los tres requerimientos de la oposición ante el TC para intentar frenar la megarreforma de Kast

    Lo más leído

    1.
    Robert Powell: “Jesús de Nazaret ha perdurado 50 años y espero que perdure mucho más allá de mí”

    Robert Powell: “Jesús de Nazaret ha perdurado 50 años y espero que perdure mucho más allá de mí”

    2.
    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan

    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan

    3.
    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    4.
    Los nudos que aún no permiten que el Estadio Nacional se autorice para los shows de BTS

    Los nudos que aún no permiten que el Estadio Nacional se autorice para los shows de BTS

    5.
    Las mil historias de Robert Powell y Jesús de Nazaret: cuando su imagen adornó un altar en Venezuela

    Las mil historias de Robert Powell y Jesús de Nazaret: cuando su imagen adornó un altar en Venezuela

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Por renuncia de defensor, tribunal reprograma inicio del juicio contra excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal
    Chile

    Por renuncia de defensor, tribunal reprograma inicio del juicio contra excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal

    Kast evalúa decretar estado de excepción de catástrofe en Tierra Amarilla y Copiapó

    Las claves de los tres requerimientos de la oposición ante el TC para intentar frenar la megarreforma de Kast

    Máximo Pacecho defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal
    Negocios

    Máximo Pacecho defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal

    SNA actualiza balance y ahora habla de alza en los precios de los alimentos por problemas en la distribución por lluvias

    Ministro Quiroz celebra despacho de la megarreforma: “Ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas”

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Separado del plantel y con su futuro como interrogante: el silente regreso de Lionel Messi a Argentina tras el Mundial
    El Deportivo

    Separado del plantel y con su futuro como interrogante: el silente regreso de Lionel Messi a Argentina tras el Mundial

    Se abren las inscripciones para la versión 2027 del Ironman 70.3 de Pucón

    La U revela detalles sobre el interés de un nuevo fichaje: “Van a llegar más refuerzos; es un jugador que nos interesa...”

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos
    Cultura y entretención

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares
    Mundo

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares

    Zelensky destituye al jefe del Ejército tras las protestas y nombra a su sustituto

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer