Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

Era un día como los cientos de miles que suceden en la ciudad inglesa de Liverpool desde hace décadas: turistas de todo el mundo toman los tours que existen para recorrer el patrimonio de The Beatles en el lugar, desde el patio donde John Lennon conoció a Paul McCartney, hasta el recinto de La Caverna donde amasaron sus primeros shows, o espacios como Strawberry Fields que inspiraron sus himnos más conmovedores.

Pero pasó algo distinto. Algo que podía acontecer sólo una vez entre millones de veces. Y tuvo a un puñado de visitantes afortunados y escogidos para verlo y contarlo: mientras iban en el bus bautizado apropiadamente como Magical Mystery Tour, el que se pasea por los puntos emblemáticos de la historia de los Fab Four, el vehículo se detuvo en un semáforo y en un auto que estaba justo al lado apareció bajando la ventana... ¡el mismísimo Paul McCartney!

El mismo músico objeto de la peregrinación, las fotografías y los más diversos rituales en el recorrido turístico, aparecía en carne y hueso para saludar a los ilustres.

Pero el milagro -la locura, la suerte, la posibilidad de que algo así ocurra- no quedó ahí. Como si no bastara con ver sólo al hombre de Yesterday, el mismo Macca estaba en su viaje conversando en su celular vía FaceTime con Ringo Starr, quien tambén saludó a los impresionados presentes que no daban crédito desde su asiento del bus. Todos estaban en shock, bajo un puñetazo de nocaut.

El guía turístico Neil Morton habló con la BBC y dijo: “Fue surrealista. Me había detenido ante el semáforo de Hope Street cuando, de repente, ¿a quién vi? ¡A Sir Paul hablando con Ringo por FaceTime! Nos saludó con la mano y todo el mundo sacó fotos. Los pasajeros no lo podían creer. Nadie pudo hablar con él”.

Imagine exploring Liverpool aboard the Magical Mystery Tour bus—today, the 20th—when, just when you least expect it, you glance at a car and see Paul McCartney inside, chatting with Ringo Starr!!!! pic.twitter.com/oykuYVeHwL — DIÁRIO DOS BEATLES (@Diario_Beatles) July 20, 2026

Pero, ¿qué hacía Sir Paul en su ciudad natal, tomando en cuenta que no vive ahí y que más bien pasa sus días entre Londres y Nueva York?

Su paso por Liverpool

McCartney regresó a Liverpool para entregarle al actor Stephen Graham, conocido por su papel en la serie Adolescencia, un premio de su escuela de artes escénicas.

McCartney es cofundador del Instituto de Artes Escénicas de Liverpool (LIPA) y fue el encargado de entregarle un reconocimiento honorífico al actor, quien creció en Kirkby, una ciudad de Merseyside.

Como destacó BBC News, el instituto tiene otras conexiones con los Beatles, ya que está en el antiguo Instituto de Liverpool al que asistieron McCartney y George Harrison, y también es vecino del Colegio de Arte de Liverpool, donde estudió Lennon.