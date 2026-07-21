Kast evalúa decretar estado de excepción de catástrofe en Tierra Amarilla y Copiapó

El Presidente José Antonio Kast visitó este martes la región de Atacama en el marco de su despliegue por las zonas afectadas por el sistema frontal.

Desde allá conversó con autoridades locales y luego brindó una vocería para dar cuenta de las gestiones realizadas por el gobierno y otras instituciones.

En esa instancia, fue consultado sobre si zonas como Tierra Amarilla y Copiapó serían declaradas como zonas de catástrofe, es decir, que queden bajo un estado de excepción constitucional, al igual que la región de Coquimbo y la provincia de Huasco ayer.

" Estamos analizando la situación comuna por comuna . Los estados de excepción constitucional se pueden hacer por región, por provincia o por comuna. Eso es lo que estamos analizando y la respuesta vendrá muy pronto para el alivio que nos piden los distintos alcaldes”, respondió el Mandatario.

“Tenemos que resguardar nuestra institucionalidad y eso es fundamental. Chile, después de las distintas tragedias que ha tenido de terremotos, tsunamis, aluviones y todo tipo de afectaciones meteorológicas, se ha ido dando una estructura que tiene que funcionar y tenemos que respetar esas estructuras para evitar que se tomen malas decisiones”, sostuvo.

A eso agregó: “Reitero mi agradecimiento a los gobernadores a lo largo de todo Chile, porque ellos, previendo lo que iba a ocurrir, permitieron que el gobierno generara acciones preventivas desde el punto de vista administrativo y también del despliegue territorial. Por eso, hoy día podemos decir que el puente aéreo está funcionando. Necesitamos un mejor clima, pero está funcionando. Por eso podemos decir que hubo un desplazamiento temprano de las Fuerzas Armadas”.

“Eso no se improvisa. Eso se trabaja con tiempo y resguardando la institucionalidad”, cerró Kast.