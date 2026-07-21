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    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    Francia se convierte así en el primer país de Europa en seguir el ejemplo de Australia, donde en diciembre entró en vigor la primera prohibición mundial para menores de 16 años en plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El proyecto de ley también prohíbe el uso de teléfonos móviles en los institutos.

    Los legisladores franceses aprobaron el martes la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 15 años, ante la creciente preocupación mundial por el impacto de estas plataformas en la salud y la seguridad de los menores.

    Francia se convierte así en el primer país de Europa en seguir el ejemplo de Australia, donde en diciembre entró en vigor la primera prohibición mundial para menores de 16 años en plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube. Las plataformas pueden ser multadas con hasta 50 millones de dólares australianos (35 millones de dólares estadounidenses) si no impiden que los menores de esa edad tengan cuentas.

    “Francia abre el camino al ser el primer país de Europa en adoptar una mayoría digital”, declaró Anne Le Hénanff, viceministra de IA, ante los senadores, según consigna Reuters.

    Ambas cámaras del Parlamento votaron a favor de la medida, una iniciativa emblemática del segundo mandato del presidente francés Emmanuel Macron. El proyecto de ley también prohíbe el uso de teléfonos móviles en los institutos.

    Varias familias en Francia han demandado a TikTok por suicidios de adolescentes que, según afirman, están relacionados con contenido dañino. Defensores de los derechos de la infancia y padres aplaudieron la votación.

    Esta legislación es una de las últimas medidas importantes adoptadas durante la presidencia de Macron antes de que deje el cargo el próximo año.

    “Hemos estado haciendo campaña por este proyecto de ley desde el principio porque, francamente, no tenemos otra opción, ninguna otra manera de contrarrestar a los gigantes tecnológicos”, declaró Gaëlle Berbonde, de 52 años y residente de la región de París. “Lo único que podemos hacer es proteger a nuestros hijos, igual que los protegemos del consumo de alcohol”, comentó a The Associated Press.

    Esta legislación es una de las últimas medidas importantes adoptadas durante la presidencia de Macron antes de que deje el cargo el próximo año. Macron desea que la ley entre en vigor al inicio del nuevo curso escolar en septiembre. Sin embargo, es probable que se lleve a cabo una revisión para determinar si el proyecto de ley se ajusta a la Constitución francesa, lo que podría retrasar su implementación.

    “Francia es pionera en Europa en la protección de nuestros niños y adolescentes”, declaró Macron. “Seguiremos adelante”.

    La prohibición no afectará a las enciclopedias en línea ni a los directorios educativos o científicos.

    Según el organismo de control sanitario francés, uno de cada dos adolescentes pasa entre dos y cinco horas al día con un teléfono inteligente. En un informe publicado en diciembre, se indicaba que aproximadamente el 90% de los niños de entre 12 y 17 años utilizan teléfonos inteligentes a diario para acceder a internet, y que el 58% de ellos los utilizan para redes sociales.

    El informe destacó una serie de efectos perjudiciales derivados del uso de las redes sociales, entre ellos la disminución de la autoestima y el aumento de la exposición a contenidos asociados con conductas de riesgo como la autolesión, el consumo de drogas y el suicidio.

    Más sobre:Franciaredes socialesParlamentoMacronAustraliateléfonos móvilesMundo

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