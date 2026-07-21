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    Ruta 5 funciona con restricción de pistas en tramo a Los Vilos y se mantiene cortada entre La Serena y Vallenar

    Para evacuar a usuarios aislados, se habilitó una pasada provisoria en el sector de La Higuera.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Alud de barro y piedras en el kilómetro 499 de la Ruta 5 Norte, el lunes Alejandro Pizarro/Aton Chile

    Autopista Nueva Aconcagua, concesionaria de la Ruta 5 en el tramo Santiago-Los Vilos, informó que por el desborde del río Illapel, han debido operar con restricción de pistas en dirección al sur a la altura del kilómetro 229 y desvío de tránsito hacia calle local.

    Como alternativa recomendamos transitar por el ramal del Enlace Illapel, indicaron en sus redes sociales.

    La empresa reportó que las pistas de la vía en dirección al norte están habilitadas en ese tramo.

    Por otro lado, señalaron que por la presencia de un socavón que afecta a la Ruta F-30 E, entre las comunas de Puchuncaví y Zapallar (fuera del área de concesión de la empresa), fue suspendido el tránsito para camiones en esa vía por lo que recomiendan preferir la Ruta 5 Norte como alternativa y transitar por Túnel El Melón.

    La empresa Ruta del Elqui, concesionaria en el tramo entre La Serena y Los Vilos, por su parte, ha dado a conocer a los usuarios que los servicios de telefonía e internet se encuentran interrumpidos como resultado del frente meteorológico, por lo que no hay cobertura en ruta.

    La concesionaria indicó que el tránsito está habilitado con precaución por acumulación agua en diversos sectores.

    Corte entre La Serena y Vallenar y pasada provisoria en La Higuera

    Por otro lado, la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo, que administra la Ruta 5 Norte entre las regiones de Coquimbo y Atacama, informó que la autopista se encuentra con corte total de tránsito, en ambos sentidos, entre las comunas de La Serena y Vallenar, en los kilómetros 499 y 657.

    Esto, dado que este frente meteorológico ha activado diversas quebradas y generado socavones en distintos puntos de la vía.

    Uno de los puntos de mayor afectación está en el kilómetro 499, debido a un desprendimiento de masa de gran magnitud que afecta ambas calzada e impide una circulación segura, explicaron.

    La compañía aseguró durante la tarde de este martes que están trabajando par asistir a las personas afectadas por la emergencia.

    “Con el único propósito de evacuar a los usuarios aislados, se habilitó una pasada provisoria en Ruta 5, en el sector de La Higuera”, indicaron, precisando que “en coordinación con la alcaldesa de La Higuera, Uberlinda Aquea, se organizó el traslado seguro de las personas que permanecían en albergues hacia el sur”.

    Más sobre:CarreterasSistema frontalRuta del ElquiCoquimboAtacamaAutopista Nueva AconcaguaRuta del Algarrobo

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