SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Alvarado responde a críticas por tardía suspensión de clases en Valparaíso por el sistema frontal: “El compromiso es de reordenar eso”

    El Ejecutivo informó después de las 07:00 de la mañana de este martes la suspensión de clases para toda la región, lo que provocó las críticas por parte de la oposición.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Alvarado responde a críticas por tardía suspensión de clases en Valparaíso por el sistema frontal: “El compromiso es de reordenar eso”

    El biministro de Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, asistió este martes al Senado para dar cuenta a los parlamentarios sobre las acciones del Ejecutivo frente a la emergencia climática.

    En ese contexto, el secretario de Estado abordó la determinación asumida durante esta jornada en Valparaíso, luego que poco después de las 07:00 de la mañana se anunciara la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales de la región.

    La decisión conllevo a críticas por parte de la oposición, que lo consideraron "un acto de profunda irresponsabilidad“. Y así las cosas, la senadora Beatriz Sánchez (FA) tocó la situación durante la sesión en el hemiciclo.

    Creo que esas descoordinaciones ministro no ayudan, entorpecen al final lo que pasa en las regiones para poner atención a ese tipo de cuestiones“, enfatizó la parlamentaria.

    Ante eso, el biministro señaló que como gobierno han tratado "de ser lo más ordenados posibles y generalmente en las vocerías que estamos dando desde Senapred, después de la comisión técnica en las tardes, estamos informando sobre la suspensión de clases".

    “Hoy día entiendo de que se produjo que por las lluvias de anoche y la condición que existía hoy día muy temprano desde la región, se solicitó como emergencia suspender las clases”, explicó sobre la decisión tomada durante la mañana.

    Yo comparto la lógica que usted señala, poco ayuda suspender cuando ya los niños están en el colegio, pero esa situación la veníamos abordando bien con esta excepción de hoy día. El compromiso es de reordenar eso", añadió al respecto.

    “Incluso habíamos establecido de que el único canal de suspensión de clases sea post la mesa técnica que se desarrolla en Senapred, porque ahí recibimos toda la información de la afectación que viene”, concluyó el representante del Ejecutivo.

    Más sobre:Sistema frontalClaudio AlvaradoSenadoSuspensión de clasesBeatriz Sánchez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SEC formula cargos contra Chilquinta por extensos cortes de luz en la Región de Valparaíso

    Cadena hotelera Meliá dejará su operación en Cuba esta semana

    Fatal accidente en Viña del Mar: un vehículo ingresó a estación de Metro tras colisión y dejó a una mujer fallecida

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: monitorea las lluvias, alertas y la emergencia en el país

    CPC valora avance de la megarreforma, pero alertan por “derecho al olvido” y prohibición del pago de interés sobre interés

    Máximo Pacheco defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal

    Lo más leído

    1.
    La sorpresiva reaparición de Mara Sedini que mantiene en alerta al oficialismo

    La sorpresiva reaparición de Mara Sedini que mantiene en alerta al oficialismo

    2.
    Megarreforma queda para agosto: Interior, Segpres y la Cámara frenan el tranco a Quiroz

    Megarreforma queda para agosto: Interior, Segpres y la Cámara frenan el tranco a Quiroz

    3.
    El primer traspié de Pavez como vocero: la confusión por la megarreforma que obligó a La Moneda a hacer aclaraciones

    El primer traspié de Pavez como vocero: la confusión por la megarreforma que obligó a La Moneda a hacer aclaraciones

    4.
    Megarreforma: grueso del proyecto clave de Kast es despachado para convertirse en ley y un artículo pasa a comisión mixta

    Megarreforma: grueso del proyecto clave de Kast es despachado para convertirse en ley y un artículo pasa a comisión mixta

    5.
    Las claves de los tres requerimientos de la oposición ante el TC para intentar frenar la megarreforma de Kast

    Las claves de los tres requerimientos de la oposición ante el TC para intentar frenar la megarreforma de Kast

    6.
    Marco Sulantay (UDI), diputado por Coquimbo: “Los ministros Poduje y De Grange visitaron la región y no dejaron nada, ninguna solución”

    Marco Sulantay (UDI), diputado por Coquimbo: “Los ministros Poduje y De Grange visitaron la región y no dejaron nada, ninguna solución”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    Las comunas con suspensión de clases confirmada para este miércoles

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    SEC formula cargos contra Chilquinta por extensos cortes de luz en la Región de Valparaíso
    Chile

    SEC formula cargos contra Chilquinta por extensos cortes de luz en la Región de Valparaíso

    Fatal accidente en Viña del Mar: un vehículo ingresó a estación de Metro tras colisión y dejó a una mujer fallecida

    Sistema frontal en Chile, EN VIVO: monitorea las lluvias, alertas y la emergencia en el país

    Cadena hotelera Meliá dejará su operación en Cuba esta semana
    Negocios

    Cadena hotelera Meliá dejará su operación en Cuba esta semana

    CPC valora avance de la megarreforma, pero alertan por “derecho al olvido” y prohibición del pago de interés sobre interés

    Máximo Pacheco defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    La pizarra del Mundial en La Tercera: Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova debaten sobre la Copa del Mundo
    El Deportivo

    La pizarra del Mundial en La Tercera: Fernando Gago, Daniel Garnero y Nicolás Córdova debaten sobre la Copa del Mundo

    Separado del plantel y con su futuro como interrogante: el silente regreso de Lionel Messi a Argentina tras el Mundial

    Se abren las inscripciones para la versión 2027 del Ironman 70.3 de Pucón

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos
    Cultura y entretención

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares
    Mundo

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares

    Zelensky destituye al jefe del Ejército tras las protestas y nombra a su sustituto

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer