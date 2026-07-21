Alvarado responde a críticas por tardía suspensión de clases en Valparaíso por el sistema frontal: “El compromiso es de reordenar eso”

El biministro de Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, asistió este martes al Senado para dar cuenta a los parlamentarios sobre las acciones del Ejecutivo frente a la emergencia climática.

En ese contexto, el secretario de Estado abordó la determinación asumida durante esta jornada en Valparaíso, luego que poco después de las 07:00 de la mañana se anunciara la suspensión de clases en todos los establecimientos educacionales de la región.

La decisión conllevo a críticas por parte de la oposición, que lo consideraron "un acto de profunda irresponsabilidad“. Y así las cosas, la senadora Beatriz Sánchez (FA) tocó la situación durante la sesión en el hemiciclo.

“Creo que esas descoordinaciones ministro no ayudan, entorpecen al final lo que pasa en las regiones para poner atención a ese tipo de cuestiones“, enfatizó la parlamentaria.

Ante eso, el biministro señaló que como gobierno han tratado "de ser lo más ordenados posibles y generalmente en las vocerías que estamos dando desde Senapred, después de la comisión técnica en las tardes, estamos informando sobre la suspensión de clases".

“Hoy día entiendo de que se produjo que por las lluvias de anoche y la condición que existía hoy día muy temprano desde la región, se solicitó como emergencia suspender las clases”, explicó sobre la decisión tomada durante la mañana.

“Yo comparto la lógica que usted señala, poco ayuda suspender cuando ya los niños están en el colegio, pero esa situación la veníamos abordando bien con esta excepción de hoy día. El compromiso es de reordenar eso", añadió al respecto.

“Incluso habíamos establecido de que el único canal de suspensión de clases sea post la mesa técnica que se desarrolla en Senapred, porque ahí recibimos toda la información de la afectación que viene”, concluyó el representante del Ejecutivo.