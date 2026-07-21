Megarreforma es despachada en tercer trámite en la Cámara y pasa a comisión mixta

La Sala de la Cámara de Diputados votó en tercer trámite la denominada megarreforma del gobierno.

Así, tras casi cuatro horas de intervenciones de los parlamentarios, se inició la votación del texto que llegó desde el Senado.

De esta manera, la primera votación fue por las modificaciones incorporadas por la Cámara Alta en el proyecto de ley, originado en mensaje, “para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social”, con la salvedad de las enmiendas que requieren quórum especial de aprobación y de aquellas cuya votación separada fue solicitada.

El resultado fue 85 a favor, 59 en contra y cero abstenciones. Esto fue con votos del oficialismo y algunos parlamentarios del PDG, cuya bancada no votó alineada.

En tanto, luego se procedió a votar las distintas enmiendas que necesitaban ser visadas por los diputados.

Uno de los artículos más conflictivos era, el número 29, sobre la invariabilidad tributaria, la que finalmente fue aprobada por 84 votos a favor 61 en contra.

Además, la enmienda sobre Sala Cuna, Artículo 31, terminó siendo rechazada. Votaron a favor de su rechazo 75 diputados y en contra 70.

Otra de las normas que fue aprobada fue la indicación que crea el denominado “derecho al olvido” bancario. Para este artículo, la diputada Constanza Hube (UDI), anunció reserva de constitucionalidad.

De esta manera, el grueso de los que proponía el Ejecutivo logró ser aprobado. Entre ellas destaca el “corazón” de la reforma: la rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría desde el actual 27% al 23%, además de la eliminación de la reintegración del 35%, la exención de IVA a viviendas nuevas y las restricciones a nuevas instituciones de educación superior para ingresar a la gratuidad.

Así, hubo disposiciones que no fueron modificadas por el Senado. Al mantenerse idénticas al texto aprobado previamente por la Cámara, no necesitaron volver a votarse.

El debate

El primero en llegar a la Sala de la Cámara en representación de gobierno fue el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Luego, tras una lluvia de críticas de parte de diputados opositores por su ausencia, se sumó el titular de Hacienda, Jorge Quiroz. Más adelante, también llegó la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo.

Los cuestionamientos a Quiroz fueron el componente principal para una discusión que se torno tensa. Esto, porque los dardos de la oposición al jefe de la billetera fiscal fueron respondidos por congresistas oficialistas.

La diputada Consuelo Veloso (FA), por ejemplo, planteó sobre Quiroz: ¿Qué puedo decirle que no le haya dicho, además de que es sinvergüenza y que fue parte de las colusiones que le metieron la mano en el bolsillo a la gente? ¿Qué puedo decirle si él se mira todos los días al espejo y lo sabe? Yo quiero hablar de algo más importante. Estoy hablando del Presidente José Antonio Kast, porque él, deliberadamente, después de recibir la confianza de la amplia mayoría de los chilenos y de las chilenas, ¿qué hizo? Nombró a esa persona que fue colaboradora de las colusiones, un diputado que fue muy mediocre y que se negó a bajarse el sueldo".

En respuesta, en su intervención, el diputado Luis Pardo (RN), señaló: “Hoy la izquierda no tiene propuestas, incluso se desentiende de lo que ellos mismos propusieron. Por eso solo escuchamos el discurso de los superricos, buscando desacreditar, descalificar y sembrar la odiosidad. Incluso se ha escuchado a una diputada cuya ignorancia es casi tan elevada como su impertinencia, al insultar al ministro de Hacienda a grito pelado en esta sala, como si estuviera en una tomatera”.

Desde la oposición hubo más críticas. La jefa de los diputados comunistas, Daniela Serrano, apuntó que “si van a comprometer el futuro de nuestra patria, no lo hagan hablando de los más pobres de nuestro país. No lo hagan hablando de que hoy día se suben a las micros, porque realmente hay diputados y diputadas que nunca he visto recorrer La Pintana, Pirque, San José de Maipo, La Florida y también lo que representa Puente Alto. Ese daño le están haciendo hoy día a la gente más humilde”.

Gonzalo Winter (FA), en tanto, planteó que “la urgencia que tenían era poder hacer que las grandes mansiones de Chile no pagaran contribuciones. La verdadera urgencia que tenían era que la gente que retira plata de la bolsa no pagara impuestos. La verdadera urgencia que tenían era que las personas que ilegalmente habían sacado plata de Chile sin pagar los impuestos que la ley les exige y los obliga, no pagaran impuestos. Por eso la gente de Penco enfrentó estas inundaciones sin las casas reconstruidas, porque no quisieron que este Congreso aprobara la reconstrucción”.

En el oficialismo había confianza, lo que se tradujo en las palabras de sus legisladores en el debate. Agustín Romero (Rep.) dijo que “la izquierda jamás va a entender que la justicia social no se construye sobre estancamiento, se construye sobre una economía capaz de crear riqueza para todos. No estamos llamados a administrar la mediocridad, como querría la izquierda. Estamos llamados a recuperar la esperanza. Y la esperanza nace cuando una persona consigue empleo, cuando una pyme vuelve a contratar, cuando un inversionista decide quedarse en Chile en lugar de irse a otro país, cuando una familia siente que sus hijos tendrán un futuro mejor que el suyo. Ese es el Chile que queremos construir”.

Mientras que Hube (UDI) remarcó que “a veces, para crear hay que acordar, pero siendo esto imposible con la izquierda, optemos por un camino mayoría que rompa con la tendencia que nos llevó al estancamiento. Tres presidentes, Lagos, Bachelet y Piñera, se comprometieron con un Chile desarrollado en 2030. Recuperemos esa mirada. El crecimiento no es solo economía, es un deber ético con la patria y el bienestar de los chilenos”.