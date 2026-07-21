Pese a provocar la pelea: la FIFA elimina la expulsión de Leandro Paredes de los registros de la final del Mundial.

Siguen los coletazos de la final del Mundial. España venció a Argentina por 1-0 y sumó su segundo título planetario. Tras el pitazo final, eso sí, la Albiceleste no solo lamenta la derrota, también enfrenta una investigación de la FIFA por los incidentes al cierre del partido.

El caso, eso sí, tuvo un vuelvo que da aire al combinado transandino. El organismo que preside Gianni Infantino confirmó que no se aplicarán sanciones disciplinarias en primera instancia contra Leandro Paredes.

El mediocampista se vio involucrado en un enfrentamiento con jugadores de la selección española. En ese contexto, la FIFA dio a conocer en sus sistema oficial de información que el árbitro esloveno Slavko Vincic le mostró tarjeta roja por una acción en la que empujó a Gavi y lo tomó del cuello.

Sin embargo, esa expulsión no apareció en el informe oficial del partido. Según dio a conocer la BBC, el resultado es que no se adopte ninguna medida disciplinaria contra el futbolista argentino. La roja también fue borrada del sitio web de la FIFA.

La pelea al final del partido. Jia Haocheng

Uno de los hechos considerados en la investigación en Zúrich era precisamente la expulsión de Paredes, quien aparecía consignado inicialmente con tarjeta roja por conducta violenta tras el final del encuentro. Con la eliminación de esa sanción del registro, el mediocampista deberá esperar meses para conocer una eventual sanción.

Esto último porque el procedimiento disciplinario de la FIFA no se limita al informe. El organismo utilizará material audiovisual antes de determinar si correspondía aplicar castigos.

El organismo también revisa la actuación de otros integrantes de la delegación argentina. Entre los hechos bajo análisis figura un golpe de Nahuel Molina sobre Rodri durante los enfrentamientos posteriores al partido. También se revisa un video en el que Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, aparece involucrado en un incidente con Dani Olmo.

Desde la selección española, Olmo se refirió a los incidentes ocurridos tras la final. El atacante señaló que decidió no responder a una agresión para evitar una escalada del conflicto. “Si alguien de su cuerpo técnico me pone las manos en la cara, mi primera reacción es devolver el golpe. También soy humano y en el fragor de la batalla uno se defiende. Pero me contuve. No quería dar mal ejemplo a los niños y aficionados que nos veían desde casa. Tenemos una responsabilidad como modelos a seguir”, declaró.