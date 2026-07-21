“Recibió su merecido al fin”: en Inglaterra lapidan a Enzo Fernández tras la final del Mundial entre Argentina y España.

Enzo Fernández fue uno de los actores principales de la final entre Argentina y España. El volante fue expulsado justo al cierre del tiempo reglamentario. En el alargue, la Albiceleste jugó con un futbolista menos.

En Inglaterra observan con atención el desempeño del mediocampista. En Telegraph realizaron un lapidario juicio sobre la jugada de la tarjeta roja. Incluso enumeran acciones pasadas.

“Enzo Fernández se convirtió en solo el sexto jugador expulsado en una final de la Copa del Mundo (y el tercer argentino) y, en verdad, nadie lo merecía más”, establecen.

Luego hablan de sus polémicas: “Este es el hombre que, en 2024, se vio envuelto en una controversia por racismo cuando transmitió un video en Instagram Live mostrando a sí mismo y a compañeros de equipo de Argentina cantando un cántico discriminatorio sobre los jugadores de Francia, burlándose de su herencia africana y añadiendo algunos insultos homofóbicos".

En Inglaterra no perdonan sus declaraciones tras la semifinal. “El co-capitán del Chelsea se ganó aún más el cariño de su tierra adoptiva antes de la final, insistiendo en que tenía respeto por los ingleses ‘porque todo el que limpia y cocina en nuestra casa es inglés’”, lanzan.

“Pero en una final profundamente humillante para Argentina, donde no fueron tanto superados como castrados, Oliver Brown (editor de Telegraph) dice que recibió su merecido al fin”, apuntan.