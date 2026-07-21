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    Briones y postura del PDG para la megarreforma: “Hemos estado siempre dispuestos a cumplir con nuestra parte, el Ejecutivo se ha demorado”

    Durante la noche del lunes, la bancada del PDG había adelantado que rechazarían cuatro indicaciones en particular del proyecto, lo que podría llevarlo a una comisión mixta. En ese sentido, el diputado considera que un factor para la decisión fue la respuesta del Ejecutivo al proyecto de devolución de IVA a medicamentos y pañales.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El diputado Patricio Briones (PDG) señaló la mañana de este martes en Desde la Redacción de La Tercera que la postura de la bancada respecto a la votación de la megarreforma para esta jornada consideró la “lentitud” del gobierno sobre el proyecto de devolución de IVA a medicamentos y pañales.

    Y es que la noche del lunes, la bancada del PDG adelantó que rechazarían cuatro indicaciones en particular del proyecto: las referidas a la franquicia Sence, Sala Cuna, Fondo de Emergencia y compensaciones a municipios por contribuciones.

    Consultado al respecto, señaló que aquellos puntos del proyecto “vulneran un poco parte de las premisas del PDG”.

    “Esos cuatro puntos están bastante discutidos. No fue una conversación dura, no fue una conversación difícil. Es más, creo que los puntos de encuentro dentro de la bancada, a pesar de la diversidad de opiniones, estuvo bastante alineada”, mencionó.

    Así las cosas, el diputado señaló que previo al inicio de la votación la bancada tendrá una nueva reunión donde revisarán los antecedentes y eventualmente se pueda considerar alguna nueva postura.

    “Lo que queremos es tratar de tener toda la información sobre la mesa. Es más, se entregaron algunos últimos detallitos terminada la reunión, previo al anuncio a los medios, y lo más probable que ahora, llegando incluso al Congreso, todo cambie, pero va a depender mucho de cómo esté justamente el último dossier, el último libelo que nos puso justamente el equipo técnico sobre el escritorio”, explicó al respecto.

    Lentitud con el proyecto de devolución del IVA a medicamentos y pañales

    Así las cosas, el diputado considera que uno de los factores sopesados por la bancada para su postura ante el proyecto del gobierno fue la respuesta que tuvieron ante el proyecto de devolución del IVA a medicamentos y pañales.

    Y es que aquella iniciativa resultó una de las principales propuestas de la bancada del PDG para terminar entregando su apoyo a la idea de legislar la megarreforma hace unos dos meses atrás.

    Sin embargo, la iniciativa solo recientemente recibió urgencia por parte del Ejecutivo para su tramitación. De hecho, recién ayer lunes en la Comisión de Desarrollo Social resultó aprobada de forma unánime la idea de legislar la iniciativa.

    “Creemos que también los tiempos han sido en contra del gobierno, y en este caso el Ejecutivo no fue muy célere a la hora de poner justamente esto en la palestra”, explicó Briones.

    A lo que posteriormente complementó: “ A la pregunta ¿Por qué nosotros estamos a punto de quizás no cumplir con nuestra parte? Perdón, nosotros hemos estado siempre dispuestos a cumplir con la nuestra. Lo que pasa es que también el Ejecutivo se ha demorado en hacer la suya. Las razones pueden ser variadas y aquí hay que hacerse responsable de eso también. No todo es parte del PDG".

    Nosotros no hemos cometido ningún error desde el punto de vista procedimental. Nosotros hemos estado atentos, alerta, dispuestos, propositivos, pero resulta que los tiempos se nos fueron acotando y llegamos a este punto en que justo le dan urgencia a última hora. Y bueno, aparece la amenaza. No, si no lo hace, nosotros vamos a quitarle el respaldo. Bueno, aquí estamos nosotros esperando que las llamadas correspondientes a hacer efectivos los compromisos se hagan patentes. Más que nada es eso”, concluyó sobre el punto.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRPDGMegarreformaPatricio Briones

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