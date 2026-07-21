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    Política

    Marco Sulantay (UDI), diputado por Coquimbo: “Los ministros Poduje y De Grange visitaron la región y no dejaron nada, ninguna solución”

    El parlamentario oficialista considera que el gobierno ha dado "su 100%" en atender la emergencia derivada del sistema frontal, pero asegura que ha sido "de forma tardía”. No oculta su molestia con los titulares de Vivienda y Obras Públicas-Transportes. Según él, llegaron a Coquimbo "sin avisarle a nadie" y sin proyectar medidas para contener la crisis.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Foto: Bancada UDI.

    El sábado por la noche, el diputado Marco Antonio Sulantay (53) ofició al Presidente José Antonio Kast. Lo hizo para solicitarle decretar estado de excepción por catástrofe en Coquimbo, la región que él representa en el Congreso y la más golpeada por el frente de mal tiempo que afecta al país.

    El Mandatario concretó el decreto el lunes por la mañana. Para el diputado de la UDI, fue demasiado tarde. “Tenemos vidas que se pierden”, lamenta.

    Sulantay sugiere que existe un “excesivo centralismo” a la hora de abordar emergencias por parte del gobierno central. Y, además, cuestiona las visitas de los ministros Iván Poduje (Vivienda) y Louis de Grange (Obras Públicas y Transportes) a Coquimbo.

    El Presidente Kast concretó el estado de catástrofe el lunes por la mañana. ¿Tardó mucho?

    A la luz de los hechos que hemos conocido, con al menos cuatro víctimas fatales confirmadas como consecuencia del frente de mal tiempo, es evidente que sí. Un retraso administrativo no tiene justificación cuando tenemos vidas que se pierden. Yo oficié al Presidente el sábado para prevenir, por experiencia propia, porque soy de la zona y viví los temporales del 82 y el 83. Era necesario tener el decreto de zona de catástrofe en la mano, porque esto en mi región ocurre cada 30 años de la forma que lo estamos viendo.

    ¿A qué cree que responde que haya tardado la decisión del Presidente?

    Hay un excesivo centralismo en nuestro país. Incluso para poder abordar de buena forma las contingencias de emergencia como esta, porque siempre los ojos primero están puestos en la Región Metropolitana, Valparaíso, el sur. Pero las regiones del norte están siempre desvalidas, desde el punto de vista de la atención de las autoridades centrales. Sabíamos que esto podía pasar, y la reacción debió ser mejor planificada, con mucha mayor rapidez con respecto al eventual decreto de catástrofe. Ahí está la voz del gobernador y los alcaldes, en la misma línea. Son ellos los que están en primera línea con la gente, viendo lo que está pasando. En esa pasada, estoy con ellos.

    Foto: Bancada UDI.

    ¿No cree que el gobierno ha dado el 100% en atender esta emergencia?

    Yo creo que el gobierno da su 100%, pero de forma tardía. El Presidente llegó el lunes en la tarde, probablemente va a estar hasta el martes en la región recorriendo. Eso significa compromiso, una reacción relativamente rápida. Pero yo apunto a una reacción administrativa mucho más eficiente, que nosotros previmos el sábado. Por eso mi solicitud, que fue algo oficial, no a través de redes sociales, sino a través de la Cámara, hacia el Presidente. Yo intuía que esto podía pasar, porque se veían las primeras luces el sábado.

    ¿El Presidente le respondió su oficio?

    No. No tuve una respuesta. Me doy por respondido por la toma del decreto. Para mí, lo ideal hubiera sido que se hiciera el domingo. Pero bueno... Ya los hechos están y esperamos que este decreto sea eficiente desde el punto de vista de la reconstrucción, de puentes, viviendas, y también la reactivación económica de mucha gente que ha sufrido pérdidas en sus actividades comerciales.

    Se han levantado críticas por autoridades ausentes. El ministro de Defensa estuvo en Hawái; el de Agricultura, en España. ¿Qué tan perjudicial es esa señal?

    No sé si esos viajes fueron programados con anticipación. Lo que puedo decir es que aquí vinieron dos ministros el domingo, no le avisaron a nadie, recorrieron algunos puntos y se fueron. No dejaron ningún tipo de solución o posibles soluciones respecto a temas de sus carteras. Aquí vino el ministro Iván Poduje y el biministro Louis de Grange. Ninguno de los dos tuvo alguna proyección de solución respecto de sus carteras. Fue muy poca la comunicación, no le avisaron prácticamente a nadie. Por eso yo estoy con el reclamo que han hecho el gobernador y los alcaldes, oficialistas y de oposición. Esos dos ministros visitaron la región y no dejaron nada, ninguna solución.

    Hubo un déficit de coordinación ahí, cree.

    Sí, absolutamente.

    En su región hay parlamentarios, como Daniel Manouchehri (PS), muy críticos del manejo del gobierno. Él hablaba de que son sordos. ¿Cómo se lo toma?

    Yo no me refiero a las declaraciones de los demás parlamentarios. Manouchehri tendrá que explicar.

    ¿Considera que falta responsabilidad en la oposición?

    La oposición es como es, con sus virtudes y sus grandes defectos. Están desorganizados ellos, hay voces individuales. Algunos parlamentarios, como el diputado Manouchehri, se vieron en terreno y él puede tener una opinión de lo que ve. Se respeta, se puede compartir o no. Pero como bloque están muy al debe.

    En la oposición, a raíz de la emergencia, se propuso adelantar la semana distrital. Habría implicado posponer la votación de la megarreforma. ¿Cómo se lo tomó?

    Eso no fue posible. El fin de semana se plantearon varias comunicaciones internas dentro de los grupos de comité. No hubo unanimidad para poder hacerlo. Yo voy en camino a Valparaíso, porque las sesiones de esta semana están programadas para su ejecución.

    ¿Ve como un riesgo votar la megarreforma este martes? Por la emergencia, es posible que algunos diputados del oficialismo, o afines al sector, no puedan llegar.

    Ese riesgo se asumió al no tener los acuerdos necesarios. Ha ocurrido siempre en el Congreso respecto a las mayorías. No se dio. Me imagino que cada una de las bancadas sabe de esta responsabilidad. Nosotros en la UDI estamos ordenados para llegar a las votaciones que corresponden esta semana.

    Más sobre:EmergenciaPolíticaUDIPresidente KastCoquimboIván PodujeLouis de GrangeLa SerenaDaniel Manouchehri

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