Senapred declara alerta roja para Limache, Quintero, Concón y Quillota por riesgo de desborde del río Aconcagua
La medida se adoptó luego de que la estación hidrométrica Puente Colmo registrara un aumento sostenido del caudal, alcanzando el umbral rojo.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró la noche de este lunes alerta roja para las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, en la Región de Valparaíso, por el riesgo de desborde del río Aconcagua.
La decisión fue adoptada tras un informe de la Dirección General de Aguas (DGA) sobre el comportamiento de la estación hidrométrica Puente Colmo, la que -según detalló Senapred- “indica un incremento sostenido en su caudal, alcanzando valores de umbral Rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.
El organismo precisó que, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, se resolvió cancelar la alerta amarilla por crecida que permanecía vigente y reemplazarla por una alerta roja por desborde para las cuatro comunas, la que regirá hasta que las condiciones permitan su levantamiento.
Asimismo, explicó que esta declaración permitirá movilizar todos los recursos necesarios para enfrentar la emergencia y controlar la situación, considerando la extensión y severidad del evento.
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