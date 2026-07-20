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    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    ¿Notaste el dispositivo que usó Eric García en la celebración de España? Conoce la revolucionaria tecnología de cámara robótica que se robó todas las miradas en la final del Mundial.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    Ayer domingo vimos a la selección de España protagonizar la espectacular final del Mundial 2026. Luego de las agresiones de los jugadores argentinos tras perder un inapelable 1-0, en medio del confeti y la euforia total en la cancha del MetLife Stadium de Nueva Jersey, un detalle tecnológico capturó la atención de los más observadores.

    Eric García, el defensa central del FC Barcelona, sacó un teléfono que literalmente asentía con la cámara y seguía sus movimientos físicos mientras grababa la celebración.

    Ese dispositivo es el HONOR Robot Phone, y representa un salto evolutivo en el mercado de consumo.

    Cómo es el HONOR Robot Phone que apareció en la final del Mundial

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    El corazón del equipo se encuentra en su sistema de estabilización mecánica, un gimbal de cuatro grados de libertad.

    Según el fabricante, es el más pequeño de la industria, lo que permite, por ejemplo, durante una videollamada, que el lente se mueva físicamente en múltiples direcciones para mantener al usuario siempre en el centro del encuadre con una respuesta instantánea.

    El Robot Phone cuenta además con una especie de lenguaje corporal. El equipo expresa, por así decirlo, emociones. Por ejemplo, el módulo de la cámara asiente vigorosamente para mostrar acuerdo o sacude la cabeza con firmeza. Incluso realiza una curiosa voltereta hacia atrás.

    Además, percibe el estado de ánimo de la música, ajusta su ritmo y mueve su “cabeza” al compás de tus canciones favoritas, convirtiéndose en un compañero de escucha activo.

    Para la creación de contenido, estamos ante una verdadera cámara de cine de bolsillo. Ofrece estabilización mecánica de tres ejes combinada con un poderoso motor de IA, asegurando que cada toma permanezca absolutamente firme incluso en carreras o movimientos bruscos.

    Cuenta con un seguimiento de objetos inteligente: tocas dos veces a tu protagonista en la pantalla, y el teléfono lo persigue con precisión milimétrica, anticipando su trayectoria en milisegundos gracias a su entrenamiento con millones de simulaciones.

    A nivel de dirección visual, incorpora la función “AI Spinshot”, permitiendo realizar movimientos de cámara rotatorios de 90 y 180 grados con una sola mano, emulando tomas de películas.

    Para rematar, la firma asiática HONOR selló una alianza técnica estratégica con ARRI, los titanes mundiales de la cinematografía profesional, trasladando los exigentes estándares visuales del séptimo arte directo a la telefonía móvil.

    Especificaciones del HONOR Robot Phone

    UnidadEspecificaciones
    Pantalla6.79″ LTPO OLED, 1260 x 2800 pixeles, 120Hz
    ProcesadorSnapdragon 8 Elite Gen 5 (Octa-core)
    RAM12GB / 16GB
    Almacenamiento256GB / 512GB
    Cámara trasera200MP (gimbal robótico) + 50MP + 50MP
    Cámara frontal50 MP
    Video4K@120fps, 8K@30fps
    Batería6.660–8.300 mAh (Si/C Li-Ion)
    Carga120W cableada, 80W inalámbrica
    Sistema operativoAndroid 16
    Conectividad5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
    ResistenciaIP68 (polvo y agua)
    Dimensiones8.3–8.7 mm de grosor, ~219 g
    ColoresNegro, Blanco, Dorado, Mint
    Precio estimadoDesde $1.386.000 CLP

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026HONORSmartphonesHONOR Robot PhoneCelularesEric GarcíaEspañatelefonía móvil con IAcámara de cine de bolsilloLa TerceraTecnologíaTeléfono robot de Honor

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