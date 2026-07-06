Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

El mercado de los teléfonos inteligentes en Chile recibe un nuevo competidor que busca desdibujar la línea entre la gama media premium y los llamados buques insignia.

El Honor 600 Pro aterriza en el país -disponible en un kit que incluye los audífonos Clip 2 Pro- con una propuesta ambiciosa, con especificaciones abultadas en el papel y una estrategia de hardware que prioriza la fuerza bruta probada por sobre la última novedad del mercado.

En La Tercera revisamos sus principales argumentos para competir este 2026. Así nos fue.

Diseño y pantalla

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Lo primero que llama la atención del Honor 600 es su construcción. En su modelo Pro, la marca optó por un diseño unibody de tallado con precisión que se siente sólido a la mano. Sin embargo, el verdadero protagonista en el frontal es su pantalla, que promete un brillo máximo de hasta 8.000 nits .

En la práctica, esto significa que el teléfono es perfectamente legible incluso bajo el sol directo más agresivo (literalmente punzante), posicionándose como un panel de características interesantes para su segmento.

Como dato, la versión base cuenta con el color Naranja (que recuerda al último iPhone Pro de Apple).

Rendimiento: el viejo truco del procesador insignia

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En lugar de equipar el teléfono con un procesador de gama media de 2026, Honor tomó un camino alternativo: dotar al 600 Pro con el Snapdragon 8 Elite original (lanzado en 2024).

En Chile, la versión comercializada en formato kit cuenta con 8 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento . ¿El resultado? Un rendimiento que no se queda corto con ninguna tarea cotidiana ni juego exigente.

Las pruebas de rendimiento demuestran que, a nivel de CPU y su GPU Adreno 830, el equipo supera con creces a los chips de gama media actuales, situándose cerca, muy cerca de los topes de línea.

No obstante, esta decisión tiene un costo. Al someterlo a pruebas de estrés prolongadas, el procesador exige más energía y el equipo sufre de estrangulamiento térmico. El rendimiento de la GPU puede caer hasta un 50% bajo carga sostenida.

El lado positivo es que la disipación es efectiva: el cuerpo del teléfono nunca llega a calentarse de forma incómoda para el usuario , incluso en sitios con mucha humedad y temperaturas por sobre los 35°C (que fue, precisamente, donde lo pusimos a prueba).

Cámaras: la promesa nocturna

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En el apartado fotográfico, Honor apuesta por el volumen de megapixeles. El sensor principal es una “cámara nocturna ultranítida” de 200MP. Gracias al gran tamaño del sensor, los resultados en condiciones de baja luz son sobresalientes.

Cumple lo que promete: el procesamiento de imagen logra rescatar texturas y luces donde otros equipos de este rango de precio simplemente entregan ruido e imágenes deslavadas.

En nuestras pruebas, eso sí, quedó al debe el zoom digital. El equipo cuenta con un teleobjetivo de 50MP con zoom óptico de 3.5x, a partir del cual el teléfono empuja el alcance digital hasta un máximo de 120x.

Este tope extremo es estrictamente para “emergencias”. A 120x, las imágenes se vuelven blandas y dependen casi por completo de un agresivo posprocesamiento y de la Inteligencia Artificial para intentar compensar la falta de información.

La verdad es que, aunque la IA logra rescatar formas geométricas (especialmente en fotografía arquitectónica), el resultado sirve más como un registro documental o un binocular digital que como una foto de alta fidelidad.

MagicOS 10 y la avalancha de Inteligencia Artificial

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El software es donde el Honor 600 Pro muestra sus credenciales para 2026. Corre MagicOS 10 sobre Android 16, pero lo más relevante es la promesa de la compañía: seis años de actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad , una política generosa que alarga considerablemente la vida útil del equipo.

La interfaz está inundada de Inteligencia Artificial. Regresa Magic Portal (que permite arrastrar textos o imágenes entre aplicaciones de forma predictiva) y se suman herramientas como AI Subtitles para transcripción de video en tiempo real, traducción de llamadas en vivo, y el habitual detector de deepfakes de Honor que se activa durante las videollamadas.

Esto le va a gustar a más de alguno: Honor introduce Image to Video 2.0, un generador multimodal que crea clips de 3 a 8 segundos a partir de fotografías y descripciones de texto , aunque requiere conexión a la nube para funcionar.

Autonomía de primera

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Para sostener la demanda energética de un procesador de la serie 8 y una pantalla de 8.000 nits, Honor integró una gigantesca batería de 7.000 mAh .

La promesa de “carga en minutos, úsalo durante horas” se sostiene. Es un equipo diseñado para sobrevivir sin problemas a un día y medio o dos de uso, una rareza muy bienvenida en la industria actual.

Si en una misma jornada necesitas disparar fotos y videos varias veces durante el día, incluso en condiciones de clima extremo (con calor, humedad y luz directa a la intemperie), la batería responde perfecto.

¿Vale la pena?

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El Honor 600 Pro no es un teléfono perfecto -la caída de rendimiento gráfico en sesiones largas de juego es un factor a considerar para los gamers más exigentes-, pero es un equipo inteligentemente armado.

Al reciclar un procesador insignia de generaciones pasadas e inyectarle una batería de proporciones, una pantalla ultrabrillante y seis años de soporte de software, Honor entrega un equipo muy competitivo.

El kit disponible en la tienda de Chile -a un precio referencial de $999.990CLP- lo convierte en una alternativa contundente para quienes prefieren potencia real y autonomía por encima de tener el chip más reciente del año.