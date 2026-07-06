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    FMI recorta la proyección de crecimiento de Chile para este año e insiste con sus alertas fiscales

    En mayo, el FMI veía a Chile creciendo este año un 2,2% y luego ajustó a la baja su proyección al concluir su análisis de la situación en Chile.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Bandera de Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV para Chile. En mayo, el FMI había entregado sus perspectivas preliminares sobre la situación nacional y ahora son las definitivas.

    En el contexto de su proceso habitual de análisis de la situación económica, que se realiza tanto para Chile como para otros países, el FMI ajustó las perspectivas de crecimiento.

    Durante mayo pasado, el FMI veía a Chile creciendo un 2,2% durante este año y ahora estima que la economía nacional crecerá un 1,8%. Un poco más optimista respecto al Banco Central, que en su último Informe de Política Monetaria (Ipom), proyectó un crecimiento entre un 1% y 1,75%.

    El organismo internacional basó su recorte de expectativas en medio de las presiones inflacionarias por motivo de la guerra en Medio Oriente, que afectó al estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo del planeta, y los precios del crudo se dispararon desde los $70 por barril hasta los US$100. El hecho generó presiones inflacionarias, tanto en Chile como en el mundo, y mermó las expectativas económicas, pese a que el mercado internacional ya volvió a precios preconflicto y en Chile, según proyectó el gobierno, se deberían ajustar los precios a la baja en el mediano plazo.

    “Las perspectivas siguen estando sujetas a una elevada incertidumbre, con riesgos a corto plazo que se inclinan a la baja. Un período prolongado de precios altos del petróleo podría afectar el crecimiento y la inflación“, comentó el FMI.

    Así, el FMI recortó su proyección pese a decir que la “economía chilena se mantiene resiliente, con perspectivas favorables gracias a los precios más altos del cobre”.

    Evaluación al gobierno de Kast

    Respecto a la agenda de crecimiento económico y reducción de déficits fiscales, el FMI volvió a valorar las gestiones por mejorar la situación fiscal del país; en detalle, apuntó a los objetivos de “reconstruir las reservas fiscales y externas, incluyendo la continuación del plan de acumulación de reservas, a la vez que se impulsan las reformas estructurales, será fundamental para mantener la resiliencia y potenciar el potencial de crecimiento a largo plazo de Chile“.

    El FMI también dijo que respalda “el objetivo de las autoridades de fomentar un mayor crecimiento a mediano plazo, incluso mediante la desregulación”.

    Otra de las señales que entregó fue que, en su comunicado, el FMI comentó que “las reformas destinadas a facilitar el comercio y apoyar la innovación y la diversificación impulsarían aún más la productividad y la inversión”.

    Sin embargo, el FMI también reiteró sus alertas respecto a no presionar la situación fiscal de Chile.

    Para la meta de que la deuda pública como porcentaje del PIB no supere el 45% del PIB y del balance fiscal estructural de 0% al 2030, promesa que se ajustó en junio pasado para que esta llegue a un 1,5%, el FMI dijo que se “requerirán esfuerzos fiscales adicionales”.

    En esa línea, el FMI valoró los ajustes sobre el balance fiscal, planteando un “mayor realismo en los supuestos macroeconómicos”, pero el FMI insistió en la necesidad de “medidas adicionales para lograr estos objetivos en medio de crecientes presiones de gasto”.

    Además, el FMI estimó que la megarreforma o el “Plan Nacional de Reconstrucción” debe “priorizarse y secuenciarse cuidadosamente, y que los costos fiscales y el impacto en el crecimiento de las reformas tributarias y de otro tipo deben considerarse detenidamente para garantizar la sostenibilidad fiscal”.

    Otro de los temas a atender fue la reducción de brechas de género y calificaciones en el mercado laboral y “medidas para mejorar el proceso de fijación del salario mínimo”.

    Ajuste de la PGU

    En el contexto de las presiones fiscales que ven en Chile, el FMI también insistió en su mensaje de acotar la entrega de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que hoy tiene más de dos millones de personas beneficiadas.

    “Una mejor focalización de la pensión mínima garantizada y la consolidación de los programas sociales fragmentados podrían fortalecer aún más la eficiencia del gasto, protegiendo a los más vulnerables”, reiteró en su mensaje.

    En el tema previsional, el FMI también comentó la “necesidad de implementar la reciente reforma de las pensiones de manera coordinada y gradual para evitar reasignaciones abruptas de activos”.

    2027 más optimista

    El FMI, si bien recortó la proyección de crecimiento para 2026, la mejoró para 2027, de un 2,5% a un 2,6%. El FMI basó su optimismo en una expectativa de alza de precios del cobre.

    Sobre la inflación, el FMI espera que cierre el año en 4,2% y comience su período de convergencia hacia el rango meta a inicios del 2027, cerrando en 3% el próximo año.

    Respecto al desempleo, el FMI proyecta que la tasa de desocupación llegue a un 8,8% al cierre de este año y en 2027 baje a 8,4%.

    Mensaje al Banco Central

    En el contexto de las presiones que ve el FMI para Chile por el contexto internacional, el organismo internacional estimó que el Banco Central debe tener sobre la mesa la posibilidad de subir la Tasa de Política Monetaria (TPM).

    “El aumento de los riesgos externos exige que el Banco Central esté preparado para endurecer la política monetaria si los precios del petróleo se mantienen altos durante más tiempo”, dijo el FMI.

    El FMI basó su alerta en que los efectos por el precio del petróleo afecten el crecimiento y la inflación. “El Banco Central debería estar preparado para endurecer la política monetaria”, reiteró.

    Más sobre:EconomíaFMIChile

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