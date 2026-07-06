Avanza bono de $30 mil por hijo: comisión aprueba por unanimidad proyecto para apoyar a familias vulnerables

Un nuevo paso dio este lunes el proyecto de ley que crea el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, luego de que la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad y en general la iniciativa impulsada por el gobierno, que contempla un aporte único de $30.000 por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos establecidos.

La instancia fijó plazo para la presentación de indicaciones hasta este martes, antes de avanzar a las siguientes etapas del proceso legislativo.

La iniciativa fue ingresada al Congreso el pasado 24 de junio con discusión inmediata, luego de que el Presidente José Antonio Kast anunciara el beneficio durante su primera Cuenta Pública como una de las medidas destinadas a “aliviar el impacto del aumento del costo de la vida” en las familias con niños.

Beneficio será automático

Tras el anuncio presidencial del mes pasado, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó que el bono se entregará de forma automática y que las familias no deberán realizar ningún trámite para acceder al beneficio.

“Es una sola vez. No es necesario postular, es automático”, señaló la secretaria de Estado, quien además destacó que el pago será por cada hijo, sin establecer un límite de beneficiarios por grupo familiar.

La ministra agregó que el Ejecutivo busca que el mecanismo funcione con rapidez, mediante un sistema similar a un “bolsillo electrónico”, con el propósito de agilizar la entrega de los recursos una vez que la ley sea aprobada.

Asimismo, sostuvo que el gobierno confía en que la propuesta contará con respaldo transversal en el Congreso.

“Creemos que cualquier política que se impulse para aliviar el costo de vida de las familias chilenas va a tener un apoyo transversal. Es importante esa transversalidad porque las fuerzas políticas tienen que conectarse con las prioridades de la población”, afirmó al presentar la iniciativa.

¿Quiénes podrán ser beneficiarios?

El proyecto establece que el beneficio estará dirigido a los niños y niñas de entre 0 y 13 años, inclusive, que al 1 de junio de 2026 pertenezcan a hogares ubicados dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Cada menor que cumpla los requisitos generará un único bono de $30.000, por lo que un hogar con dos hijos beneficiarios recibirá un total de $60.000, mientras que uno con tres niños obtendrá $90.000, y así sucesivamente.

El pago será automático utilizando los registros del Estado, sin necesidad de una nueva postulación.

Orden de pago

La iniciativa también define quién recibirá el dinero dentro del grupo familiar, privilegiando a quienes ya perciben beneficios estatales asociados al menor.

El orden de prioridad será el siguiente:

Quien reciba el Subsidio Familiar (SUF).

Quien perciba la Asignación Familiar o Asignación Maternal.

El beneficiario del subsidio para personas con discapacidad mental o física establecido en la Ley N° 20.255.

Quien reciba transferencias monetarias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

En caso de no existir ninguna de las situaciones anteriores, el jefe o jefa de hogar registrado en el Registro Social de Hogares.

El proyecto también establece que el beneficio deberá cobrarse dentro de los nueve meses siguientes a la emisión del pago.

En caso de que una persona cumpla los requisitos y no reciba el bono, podrá presentar un reclamo ante el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que tendrá a su cargo revisar y resolver estas solicitudes.

El plazo para presentar reclamaciones será de 15 meses contados desde la publicación de la ley en el Diario Oficial.

Tras su aprobación unánime en general por parte de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa continuará su discusión en el Congreso.