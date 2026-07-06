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    Culto

    Jack Johnson vuelve a Chile con show en Movistar Arena

    El músico llega al país con su gira Surfilmusic, la que mostrará el próximo el 10 de febrero en Movistar Arena. La venta general de entradas comenzará el viernes 10 de julio al mediodía.

    Por 
    Equipo de Culto

    El músico multiplatino Jack Johnson anuncia su esperado regreso a Latinoamérica con SURFILMUSIC, una gira que reunirá música en vivo, cine y conexión ambiental. En Santiago, el artista se presentará el 10 de febrero en Movistar Arena.

    La gira SURFILMUSIC marca el regreso de Johnson a los escenarios desde 2023 y celebra una nueva etapa en su trayectoria, integrando su catálogo de más de dos décadas con su vínculo permanente con el surf, el cine y la acción ambiental.

    Johnson llegará acompañado por sus compañeros de banda de toda la vida: Adam Topol, Merlo Podlewski y Zach Gill. El público podrá disfrutar de clásicos como ‘Better Together’, ‘Flake’, ‘Inaudible Melodies’, ‘Taylor’ y ‘Sitting, Waiting, Wishing’, junto con nueva música de la banda sonora de ‘SURFILMUSIC’, compuesta por Jack Johnson y Hermanos Gutiérrez y lanzada mundialmente el 15 de mayo.

    “SURFILMUSIC” es un documental que recorre la evolución de Johnson desde surfista y cineasta hasta convertirse en un músico de alcance mundial. La película aborda sus primeros años en la costa norte de Hawái, la realización de sus reconocidas películas de surf ‘Thicker Than Water’ (1999) y ‘The September Sessions’ (2000), y el inicio de una carrera musical impulsada por esa misma mirada artística, expresada a través de la cámara y la guitarra.

    La venta de entradas inicia en Puntoticket.com el miércoles 8 de julio a las 12.00 pm con la Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile. La venta general, comenzará el viernes 10 de julio al mediodía.

    Más sobre:Jack JohnsonConciertosMovistar ArenaMúsicaMúsica Culto

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