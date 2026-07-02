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    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    En una inusual declaración, el CEO de Apple, Tim Cook, confirmó a The Wall Street Journal que el alza de precios en sus dispositivos no tiene vuelta atrás. Detrás de esta decisión está la crisis global de semiconductores desatada por la fiebre de la inteligencia artificial.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    Apple suele ser una compañía de costumbres y pasos firmes. Cada septiembre, el ecosistema tecnológico se paraliza para observar sus nuevos teléfonos, y durante los últimos años, la empresa había logrado mantener una promesa silenciosa frente a sus consumidores: contener los precios de los modelos de entrada en un mercado global marcado por la inflación.

    Pero las reglas del juego acaban de cambiar.

    En una reciente entrevista con The Wall Street Journal, Tim Cook, el CEO de la firma de Cupertino, admitió públicamente lo que los analistas de mercado venían proyectando. “Los aumentos de precios son inevitables”, señaló el ejecutivo. Por supuesto, no es una declaración habitual para una marca que cuida su imagen al milímetro. Es, en rigor, un problema estrictamente matemático.

    La razón de este encarecimiento tiene nombre y apellido: la inteligencia artificial.

    Por qué el próximo iPhone será más caro

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    Para entender el alza hay que mirar hacia atrás, hacia la cadena de suministro.

    La explosión global de herramientas de IA ha provocado un cuello de botella sin precedentes en la industria de los semiconductores, afectando específicamente la disponibilidad y el precio de la memoria RAM y el almacenamiento.

    Fabricantes clave a nivel mundial, como las coreanas Samsung, SK Hynix y la estadounidense Micron, están priorizando sus líneas de producción para abastecer a los gigantescos servidores en la nube que requieren las empresas para entrenar modelos de lenguaje.

    En ese escenario, la electrónica de consumo ha pasado a un segundo plano.

    El problema para Apple es que su apuesta a futuro depende, justamente, de esa misma memoria. Durante su última conferencia de desarrolladores (WWDC 2026), la compañía delineó su ecosistema “Apple Intelligence”. Para que la nueva versión de Siri y las demás funciones de IA corran de manera local en el teléfono -la estrategia de Apple para proteger la privacidad de los usuarios sin depender de la nube-, los próximos dispositivos necesitan muchísima más RAM que las generaciones anteriores.

    Los números que publica el Journal explican la urgencia. Según estimaciones de mercado incluidas en el análisis, equipar el futuro iPhone 18 Pro con la memoria necesaria hará que el costo de producción de este componente en particular salte de unos controlados US$ 39 a cerca de US$ 145 por equipo.

    Ese sobrecosto industrial es el que inevitablemente empujará el precio final del dispositivo al consumidor, y según los cálculos del diario financiero, el modelo Pro podría pasar de los actuales US$ 1.099 a un piso de US$ 1.299.

    Un efecto dominó en el catálogo

    El alza, de hecho, ya está en marcha. Aunque en mercados como el estadounidense el precio de los actuales iPhone, Apple Watch y AirPods se ha mantenido congelado por ahora, otras líneas de la compañía no corrieron con la misma suerte.

    Tras las declaraciones de Cook, Apple comenzó a ajustar los valores de sus computadores y tablets. Líneas como el Mac y el iPad ya han experimentado incrementos que oscilan entre un 15% y un 25%.

    Equipos orientados a profesionales, como el Mac Studio, y productos de entrada, como el modelo base del iPad o el MacBook Neo, han visto reflejado directamente el costo de la escasez de componentes.

    Paralelamente, en algunas tiendas europeas los precios de la generación actual de iPhone ya comenzaron a subir, acaso como presagio de lo que tarde o temprano impactará a los mercados de América Latina, entre ellos el chileno.

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