Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

Faltan pocas semanas para que los gamers puedan experimentar la nueva aventura que Insomniac Games preparó sobre el mutante que sea acaso el más célebre de los miembros de X-Men. Para enmarcar este hito, Sony reveló el hardware temático que acompañará el debut de Marvel’s Wolverine .

A partir del 15 de septiembre de 2026 , fecha en que el videojuego llega a las tiendas, estarán disponibles los siguientes accesorios y consolas:

PlayStation 5 edición digital, paquete de edición limitada de Marvel’s Wolverine Battle Yellow

Control inalámbrico DualSense: Marvel’s Wolverine Battle Yellow, edición limitada

Cubiertas de la consola PlayStation 5: Battle Yellow, edición limitada

Cubiertas de la consola PlayStation 5 Pro de Marvel’s Wolverine Battle Yellow, edición limitada

Cubiertas de la consola PlayStation 5 Pro: Marvel’s Wolverine Adamantium, edición limitada

Control inalámbrico DualSense: Marvel’s Wolverine Adamantium, edición limitada

El paquete principal incluye una consola PS5 edición digital, un control inalámbrico DualSense a juego y un código de descarga del videojuego, y destaca por su estética exterior con un amarillo vibrante atravesado por marcas de garras de adamantium .

Estas aberturas simulan zarpazos reales que permiten echar un vistazo al interior de la consola :

El control DualSense incluido repite este patrón con marcas furiosas sobre su superficie.

Los jugadores que ya tengan una consola PS5 o PS5 Pro en sus hogares, también podrán adquirir tanto el control como las cubiertas de la consola Battle Yellow por separado en unidades limitadas.

El arte detrás de Marvel’s Wolverine

Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

Para la creación de estos elementos, los estudios Insomniac Games y Marvel Games colaboraron estrechamente con Jock , el reconocido artista gráfico escocés famoso por su trabajo en el mundo del cómic.

Marcus Smith, integrante de Insomniac, valoró el aporte del ilustrador y aseguró que “su obra tiene la energía y el dinamismo necesarios para plasmar la naturaleza violenta” de Logan . El dibujante, por su parte, explicó que intentó mostrar al personaje “en su versión más feroz” , integrando la vitalidad de su clásico dibujo a mano con tinta junto a la tecnología de la consola.

La propuesta de la compañía japonesa también abarca accesorios para el hardware más potente de su catálogo.

Para la PS5 Pro se diseñó la línea Adamantium. Esta versión mantiene los característicos zarpazos profundos en la carcasa y en el control DualSense, pero sustituye el color amarillo por un acabado metálico de alta gama que evoca directamente el mítico esqueleto indestructible de Wolverine.

Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

Los artículos de la colección Marvel’s Wolverine comenzarán a distribuirse este 15 de septiembre en México y desembarcarán próximamente en el resto de los países de Latinoamérica mediante el sitio oficial directo de PlayStation y tiendas seleccionadas.